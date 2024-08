Comipems 2024: ¿Cuántos aspirantes se quedaron en su primera opción?

Resultados Comipems 2024

El 9 de agosto, la Comipems publicó los resultados del Concurso de Asignación 2024 a través de la Gaceta Electrónica de Resultados, y la consulta de forma personal con las y los aspirantes a través del folio y CURP.

En el documento digital, compartió el resumen estadístico del concurso. Estos son los principales datos.

¿Cuántos concursantes participaron y quiénes quedaron fuera en 2024?

En 2024, hubo un total de 285,280 concursantes registrados, de los cuales 12,862 no pudieron continuar con el proceso, lo que representa el 4.5% del total. Las razones principales fueron: no presentar examen, no contar con certificado de educación secundaria o baja por irregularidad.

Los concursantes que cumplieron todos los requisitos, el 95.5% restante se clasifican en dos: quienes obtuvieron el lugar en una de las opciones que eligieron en su registro y quienes tienen derecho a escoger otra opción con lugares disponibles. Los porcentajes son 89.7% y 10.3% respectivamente.

¿Cuántos quedaron en su primera opción?

De acuerdo con Comipems, el 29.2% de los aspirantes fueron seleccionados en su primera opción. El 72.6% obtuvo un lugar en una de sus primeras cinco preferencias, y el 27.4% en una opción posterior.

Perfiles de los concursantes

El 92.6% de los concursantes que obtuvieron un lugar en la convocatoria 2024 provienen de una escuela pública, y el 7.4% de educación particular. Las mujeres representan el 49.7% de quienes consiguieron un lugar, mientras que los hombres superan apenas un poco con el 50.3%.

¿Cuál fue el promedio de aciertos?

El promedio del número de aciertos obtenidos fue de 67 de 128, casi la mitad de reactivos de la prueba. De acuerdo con la gaceta, el examen de asignación está diseñado de tal forma que permite diferenciar de manera confiable, precisa e imparcial el nivel de conocimientos y habilidades de los aspirantes.

“...el examen incluye preguntas de una amplia gama de dificultad, desde las muy fáciles (aquellas que la gran mayoría de los sustentantes puede responder correctamente) hasta las muy difíciles (aquellas que sólo los sustentantes muy capaces pueden responder correctamente)”, menciona.