Muerte de fotoperiodistas en Ceremonia abre debate sobre seguridad laboral

En un comunicado publicado horas después en sus redes sociales, el medio independiente aseguró que ambos jóvenes formaban parte esencial del proyecto y que Mr. Indie tardó en responder porque estaban acompañando y apoyando a la familia.

Sin embargo, esa versión fue cuestionada en redes sociales. La familiar de uno de los fotoperiodistas fallecidos, @diianajonasb, afirmó que la familia no ha recibido ni una palabra de consuelo de parte del medio, ni visita, ni contacto como representantes. Mr. Indie respondió que el acercamiento fue desde lo personal, como amigos cercanos, no como empleadores.

¿Qué dice la ley?

“Si existía una relación de subordinación —horarios, instrucciones, pago de salario— aunque no haya contrato o se les llamara freelancers, sigue siendo una relación laboral”, explica Stefania Rueda, abogada laboral del despacho Littler.

En ese caso, agrega, los familiares tienen derecho a una indemnización equivalente a 5,000 días de salario, dos meses por gastos funerarios, finiquito y prima de antigüedad. Pero primero deben iniciar un proceso legal ante el Tribunal Laboral que investigue los hechos y designe a los beneficiarios legales.

“No importa si el medio no los tenía en nómina o si firmaron como colaboradores externos: si hay elementos que demuestren subordinación, opera la relación laboral y la responsabilidad del patrón”, afirma.

Enviar a un fotógrafo o reportero a cubrir un festival implica algo más que acreditarlo. “El empleador debe informar, capacitar y validar que los organizadores cuentan con las medidas de seguridad necesarias”, explica Rueda. Además, deben proporcionar el equipo de protección adecuado.

El problema es que hay medios que operan sin contratos, sin seguridad social, sin estructuras mínimas. “El contrato no es lo que garantiza los derechos, lo que importa es la relación de hecho y si el empleador cumple con la ley. Si no hay registro en el IMSS, si no se pagan cuotas, si no hay comisión de seguridad, se está incumpliendo”, añade la abogada.

El caso de Mr. Indie deja ver los riesgos de una industria donde el entusiasmo por la cultura o la pasión por lo que se hace muchas veces reemplazan a las condiciones laborales. El medio expresó en su comunicado que decidió enfocarse “primero en lo humano antes que en lo público”. Pero para muchos usuarios digitales, eso es justamente lo que faltó, humanidad desde la estructura del medio.

Más allá de la narrativa del homenaje, los familiares y colegas exigen respuestas. ¿Quién contrató a los fotógrafos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué seguros tenían? ¿Qué protocolos había ante emergencias? ¿Quién cuida a quienes están detrás de la lente?

En México, donde ser periodista ya es de alto riesgo, cubrir un festival no debería serlo. Y aunque la tragedia ocurrió dentro de un evento de música, la conversación acá es sobre derechos laborales y apoyo real por parte de los empleadores.