La UNAM te paga la comida: cómo registrarse a la beca de Apoyo Nutricional 2026

El apoyo de la UNAM consiste en dar boletos con códigos QR diarios para un desayuno o comida de manera gratuita en el servicio de alimentos asignados por su plantel durante el ciclo escolar. La comida estará disponible en todos los días hábiles del calendario escolar emitido por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

¿Quién puede participar en la beca Apoyo Nutricional?

De acuerdo con el Portal de Becas UNAM, este programa está disponible para estudiantes de nivel bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Naucalpan y a la comunidad de nivel licenciatura en situación de irregularidad, y que tengan circunstancias socioeconómicas adversas.

La UNAM también cuenta con un programa en especial para los estudiantes de licenciatura del Campus Universitario, para acceder a la Cafetería “El Pabellón” , del Pabellón Nacional de la Biodiversidad.

En el programa general, se entregarán hasta 8,500 apoyos; mientras que en el de El Pabellón serán otros 1,500.

La @UNAM_MX , Fundación UNAM, @Fund_CarlosSlim y @fundaciontelmex convoca a la comunidad estudiantil al Programa de Apoyo Nutricional Ciclo 2026-1. 🙌🥗 Consulta las bases dando clic aquí 👉 https://t.co/zEgVrxgbZz pic.twitter.com/0a1WoQs98u — FUNDACIÓN UNAM (@Fundacion_UNAM) August 5, 2025

Requisitos

1. Contar con inscripción a la UNAM, en el semestre o año vigente al calendario escolar;

2. Ser alumna o alumno con irregularidad académica, que no ha cursado o acreditado las asignaturas conforme al plan de estudios, o ser un alumno regular con promedio igual o menor a 7.99. En caso de ser de primer ingreso, no se tomará en cuenta este requisito;

3. Ingreso familiar igual o menor a seis salarios mínimos mensuales vigentes a la Zona del Salario Mínimo General (50,184 pesos);

4. No contar con otro beneficio de tipo económico o en especie por organismos públicos o privados al momento y durante se reciba el Apoyo Nutricional, a excepción de los compatibles;

5. Contar con correo electrónico y número de teléfono vigentes;

6. Registrar la solicitud del programa a través del Sistema Integra;

7. Ser postulada(o) por el plantel en el que se encuentre inscrito.

La UNAM va a priorizar los perfiles que tengan mayor vulnerabilidad económica, quienes no tengan becas o quienes pertenezcan a las áreas de estudio 1 (Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías) y 2 (Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud).

No podrán participar quienes hayan solicitado el mismo apoyo el semestre inmediato anterior, es decir, 2025-2, y no hayan hecho efectivo el servicio, de más del 50% de consumo.

Tampoco podrán participar quienes estén sancionados por la Legislación Universitaria, o quienes incumplan con los requisitos.

Consulta la convocatoria completa aquí .

Fechas importantes

El Programa de Apoyo Nutricional general, así como la versión de Pabellón, tendrán abierto el registro de estudiantes del 4 al 12 de agosto de 2025 a través del Sistema Integra.

Los planteles educativos con aspirantes tendrán que postular a los inscritos del 4 al 14 de agosto.

Finalmente, los resultados serán publicados el 21 de agosto a través del Portal del Becario y en el Sistema Integra.

¿Qué becas son compatibles con el Apoyo Nutricional?

El apoyo puede solicitarse de manera simultánea a los siguientes programas:

- Beca Matilde Lafragua;

- Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico;

- Beca para Alumnos deportistas de Equipos Representativos de la UNAM;

- Beca Formación de Mentoras;

- Beca para Desarrollo del Deporte Universitario;

- Becas del PUIC;

- Beca Universal Benito Juárez;

- Jóvenes Escribiendo el Futuro.