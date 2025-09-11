Liderazgo con propósito: la visión de los CEO y aprendizajes del Expansión CEO Summit

El liderazgo juega un papel fundamental en la transformación de las compañías y en su adaptación a los retos. “Es necesaria una transformación continua ante un entorno complejo e incierto. Al final del camino, la verdadera transformación es el liderazgo, porque todo gira en torno a las personas”, afirmó Luz Adriana Ramírez, consejera independiente.

Agregó que no son la marca, la reputación o los servicios de una empresa —aunque resulten muy importantes— los que generan la confianza, sino las personas. “Son ellas quienes construyen los negocios, por eso el centro de todo son las personas y, en consecuencia, el liderazgo”, subrayó.

Recordó que las empresas son como una pirámide invertida donde el CEO está hasta abajo y debe ser el facilitador de los colaboradores, quienes están más cerca de los productos, los consumidores y del cumplimiento de los objetivos. “Para eso es necesario un liderazgo humano e incluyente; un liderazgo capaz de crear alianzas”, dijo Ramírez.

No obstante, el liderazgo no es suficiente si no está acompañado de un propósito compartido con y para los trabajadores, aseveró Bruno Riga, CEO de Enel Green Power México. “Yo creo que un líder tiene la responsabilidad, en primer lugar, de definir un propósito. Hay que escuchar también a la gente, porque escuchar forma parte de este liderazgo como algo fundamental”, explicó durante su participación.

“Las nuevas generaciones necesitan un propósito para saber en qué se está trabajando. Por ejemplo, nosotros somos una empresa de electricidad y ese es un servicio fundamental para el desarrollo del país donde operamos”, dijo Riga.