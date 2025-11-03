En el mundo empresarial, surgen cada año jóvenes líderes, emprendedores e innovadores que destacan por su visión y capacidad para transformar ideas en proyectos de alto impacto. Expansión busca a estas personas para formar parte de su especial ‘Las 30 Promesas de los negocios’ edición 2026.

Este especial, que se realiza desde 1998, se publicará en la revista Expansión de abril de 2026.

¿Qué es una promesa?

- Personas que, a través de sus acciones, ideas, conocimientos y liderazgo, contribuyan al crecimiento de México.

- Personas que están innovando en su área de trabajo, transformando su industria o impulsando el ecosistema de negocios en México con proyectos, emprendimientos o iniciativas de alto impacto.

- El impacto de sus acciones debe ser real y medible. Si cuentas con datos o resultados concretos, compártelos. Y si tu impacto no puede expresarse en cifras, descríbenos con detalle tus logros y cómo estás marcando la diferencia.

Bases

- Las personas candidatas deben tener menos de 40 años al momento de la publicación (abril 2026).

- Participan personas emprendedoras, empresarias, ejecutivas, investigadoras y funcionarias públicas que puedan demostrar por qué sus acciones, propuestas, conocimientos y liderazgo ayudan al crecimiento de México.

- Pueden participar personas mexicanas (radiquen o no el país) y extranjeras que vivan en México.

- La participación no tiene costo ni vínculo al consumo o compra de algún producto o servicio de Grupo Expansión.

- La plataforma para inscribirse estará abierta hasta el viernes 12 de diciembre a las 23:59 horas.

Instrucciones:

- Puedes registrar a una o más personas. También puedes autopostularte.

- Para participar es indispensable responder el siguiente cuestionario: Inscríbete

- El cuestionario debe llenarse en línea para asegurar la postulación.

- El cuestionario debe ser respondido en su totalidad.

- La plataforma no permite guardar el proceso sin completar todo el formulario, tampoco permite realizar cambios una vez concluido el cuestionario. Pero puedes descargarlo para editarlo y luego subir las respuestas. (Ruta: Archivo > descargar > Word):

Descargable

IMPORTANTE: En caso de ser una de las personas seleccionadas, parte de la información solicitada será incluida en la edición 'Las 30 Promesas de los negocios', a publicarse en abril de 2026, excepto la que se indique como confidencial.

Proceso

- Expansión recibirá y revisará cada uno de los perfiles registrados.

- Aquellos perfiles que cumplan con los requisitos serán evaluados por un consejo editorial de Expansión, quien seleccionará a ‘Las 30 Promesas de los negocios’.

- Los resultados se darán a conocer la primera semana de febrero a través del correo electrónico proporcionado en el cuestionario.