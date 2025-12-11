Quiénes pueden acceder a la beca

La embajada dirige el programa a jóvenes de 18 a 22 años que residan en Oaxaca, San Cristóbal, Veracruz o Villahermosa. La selección considera el interés por aprender inglés, la disposición para desarrollar habilidades vinculadas a la empleabilidad y el compromiso con la asistencia a las sesiones programadas.

Cada aspirante debe estar inscrito en estudios o en búsqueda de empleo y mostrar intención de convertirse en una figura de referencia dentro de su comunidad. La convocatoria establece que las personas seleccionadas deberán asistir a todas las clases entre el 13 de enero de 2026 y el 1 de julio de 2027.

Qué ofrece el English Access Program

La iniciativa incluye formación en inglés, actividades relacionadas con habilidades del siglo XXI y ejercicios para incorporar herramientas de inteligencia artificial. También contempla contenidos culturales como parte de la interacción con temas vinculados a Estados Unidos.

Las y los participantes obtienen una puntuación oficial del examen TOEFL que puede utilizarse en procesos de empleo. El programa otorga además una certificación con validez ante la SEP por 360 horas y un documento de finalización emitido por la embajada.

Durante el periodo formativo habrá sesiones los martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas, con recesos en primavera, verano e invierno. La implementación corre a cargo de Glasswing con apoyo de la red CECATI.

Documentos necesarios para completar la solicitud

Cada postulante debe preparar cuatro elementos para subirlos a la plataforma de registro:

- Identificación oficial vigente con fotografía, ya sea nacional o escolar.

- Texto donde explique por qué desea ingresar al programa.

- Video de un minuto en español para presentarse y argumentar su interés.

- Registros escolares más recientes, como historial académico o calificaciones.

La convocatoria indica que estos materiales deben cargarse antes del 14 de diciembre. La participación no tiene costo y el proceso de selección se realiza exclusivamente con la información enviada.

Dónde se impartirán las clases

Las sesiones presenciales se desarrollarán en centros CECATI ubicados en las ciudades incluidas en la convocatoria. Cada sede cuenta con un horario unificado y un calendario definido desde enero de 2026 hasta julio de 2027.

Oaxaca – CECATI 68

Conalep 142, Agencia de Policía La Experimental, 71236 San Antonio de la Cal, Oax.

San Cristóbal – CECATI 133

Av. Olimpo esq. Ícaro s/n, Fracc. Vista Hermosa, María Auxiliadora, 29297 San Cristóbal de las Casas, Chis.

Villahermosa – CECATI 95

Blvd. Industria Nacional Mexicana 506, Ciudad Industrial, 86010 Villahermosa, Tab.

Veracruz – CECATI 42

Av. Veracruz 236, Las Brisas, 91809 Veracruz, Ver.

Cómo enviar la solicitud

La convocatoria habilita un enlace directo para llenar el formulario y adjuntar los documentos requeridos. Las personas interesadas deben completar el registro antes del 14 de diciembre, ya que no hay prórrogas establecidas.

El programa es gratuito para quienes resulten seleccionados y se financia con recursos de la embajada. La asistencia a todas las sesiones es obligatoria para mantener la permanencia una vez iniciado el curso.