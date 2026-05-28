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UNIVA: Educar para trascender, liderar para transformar

Iniciativas como UNIVA Skills, y su apuesta por la educación para la vida, la institución amplía su alcance con programas flexibles, autogestivos y alineados a las nuevas demandas del mercado.
jue 28 mayo 2026 11:27 AM
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Presentado por: UNIVA
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La UNIVA reafirma su papel como una institución que no solo forma talento, sino que construye futuro. (Cortesía)

En un país donde el dinamismo empresarial exige innovación y sentido humano, las instituciones que forman talento no pueden permanecer estáticas. Hoy, más que nunca, México necesita que se anticipen y lo conduzcan con responsabilidad.

La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) asumió este desafío con una visión estratégica, al operar bajo los estándares donde convergen la excelencia académica, la gestión eficiente y un profundo compromiso con el impacto social.

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“La misión institucional apuesta por el desarrollo de líderes desde una perspectiva integral, sustentada en una cosmovisión católica que reconoce en cada persona su dignidad y un alto potencial para transformar su entorno”, asegura Francisco Ramírez Yáñez, rector del Sistema UNIVA y presidente de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC).

Este enfoque se concreta en una propuesta educativa que combina preparación sólida con desarrollo humano. A partir de ello, promueve el diálogo entre fe y razón, así como entre ciencia y cultura, a través de experiencias de aprendizaje interdisciplinarias e interculturales.

El resultado es un perfil de egreso capaz de responder con criterio, ética y adaptabilidad a un entorno profesional cada vez más complejo.

En términos organizacionales, la UNIVA ha evolucionado bajo una lógica de mejora continua y vinculación estratégica. Su ecosistema se fortalece mediante alianzas con actores clave del ámbito educativo, empresarial y social, tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, su participación en la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL) le permite mantenerse a la vanguardia.

Tan solo en el último año, la UNIVA consolidó más de 400 convenios con organizaciones de distintos sectores, afianzando así la conexión entre la formación académica y la realidad profesional.

A la par, ha impulsado modelos innovadores de aprendizaje. Mediante iniciativas como UNIVA Skills y su apuesta por la educación para la vida, la universidad amplía su alcance con programas flexibles, autogestivos y alineados a las nuevas demandas del mercado.

Sin embargo, el rasgo más distintivo es su vocación de servicio. La capacitación integral se concibe como una misión de vida orientada a la transformación social. De este modo, la UNIVA continuará forjando líderes preparados para impactar positivamente en las organizaciones y en la sociedad.

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Carrera liderazgo; competitividad; productividad;

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