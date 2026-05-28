UNIVA: Educar para trascender, liderar para transformar

“La misión institucional apuesta por el desarrollo de líderes desde una perspectiva integral, sustentada en una cosmovisión católica que reconoce en cada persona su dignidad y un alto potencial para transformar su entorno”, asegura Francisco Ramírez Yáñez, rector del Sistema UNIVA y presidente de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC).

Este enfoque se concreta en una propuesta educativa que combina preparación sólida con desarrollo humano. A partir de ello, promueve el diálogo entre fe y razón, así como entre ciencia y cultura, a través de experiencias de aprendizaje interdisciplinarias e interculturales.

El resultado es un perfil de egreso capaz de responder con criterio, ética y adaptabilidad a un entorno profesional cada vez más complejo.

En términos organizacionales, la UNIVA ha evolucionado bajo una lógica de mejora continua y vinculación estratégica. Su ecosistema se fortalece mediante alianzas con actores clave del ámbito educativo, empresarial y social, tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, su participación en la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL) le permite mantenerse a la vanguardia.

Tan solo en el último año, la UNIVA consolidó más de 400 convenios con organizaciones de distintos sectores, afianzando así la conexión entre la formación académica y la realidad profesional.

A la par, ha impulsado modelos innovadores de aprendizaje. Mediante iniciativas como UNIVA Skills y su apuesta por la educación para la vida, la universidad amplía su alcance con programas flexibles, autogestivos y alineados a las nuevas demandas del mercado.

Sin embargo, el rasgo más distintivo es su vocación de servicio. La capacitación integral se concibe como una misión de vida orientada a la transformación social. De este modo, la UNIVA continuará forjando líderes preparados para impactar positivamente en las organizaciones y en la sociedad.

