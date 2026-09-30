El Valor de Educar: Constellation Brands hace entrega de 1,500 becas en Sonora, Coahuila y Veracruz

Constellation Brands me ayude a pulir mis habilidades para poder desarrollarme o que el paso a la universidad no sea tan pesado”, aseguró en la ceremonia.

Piedras Negras, Coahuila, también fue sede de la entrega. De 1,457 solicitudes recibidas, 500 fueron seleccionadas (39% media superior, 61% superior), sumando 3,000 beneficiados en esta sexta edición. Aquí, Raúl Alejandro, alumno beneficiario de generaciones anteriores, reconoció que el apoyo le ha servido para “poder concentrarse totalmente en los estudios y no preocuparme por el dinero. Además de poder retribuir a mi comunidad”, dijo frente al aforo.

Las tres ceremonias contaron con la presencia de Nina Mayagoitia, vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de Constellation Brands, y Karla Paniagua, comunicóloga, antropóloga visual y profesora en CENTRO, quien ofreció a los jóvenes estudiantes y sus familiares, una charla motivacional que los inspiró a pensar en su futuro.

“A través de El Valor de Educar buscamos acompañar la trayectoria académica y profesional de estos jóvenes con formación, herramientas y apoyo económico. La colaboración entre instituciones educativas, autoridades, familias y sector privado permite ampliar las oportunidades para que desarrollen sus capacidades y contribuyan a sus comunidades”. Nina Mayagoitia, vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de Constellation Brands.

El programa, vigente desde 2020 en 32 instituciones aliadas, combina apoyo para cuotas y manutención con mentorías, liderazgo e inmersión laboral vía la Ruta a la Excelencia. Para inscribirse, los alumnos interesados deben completar una aplicación en línea y contar con un promedio académico de 8.5 en el nivel anterior cursado, así como provenir de un hogar con un ingreso familiar de hasta cuatro salarios mínimos mensuales per cápita.

Esta iniciativa suma a diversas organizaciones para apoyar a la juventud mexicana. (Ricardo Ramírez Pérez / Expansión Studios)

Con apenas un tercio de los jóvenes en edad universitaria inscrito en educación superior, El Valor de Educar ejemplifica cómo el sector privado complementa la política pública, y para Constellation Brands, es también una apuesta de largo plazo para su cadena de talento y su crecimiento en México que, desde 2013, acumula ya una inversión de más de 12 mil millones de pesos.