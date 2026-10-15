Convocatoria Mentoras Expansión 2027

Las mentorías no son charlas informales, requieren responsabilidad, estructura, seguimiento y objetivos definidos, por eso en Expansión buscamos mentees comprometidas con su desarrollo, con metas claras y disposición para trabajar en ellas.

Si estás lista para asumir este compromiso, aprender de otras mujeres y formar parte de una red que impulsa el crecimiento profesional, te invitamos a aplicar a la tercera generación de Mentoras Expansión.

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¿Cómo participar en Mentoras Expansión?

Para ser candidata a mentee es requisito:

- Ocupar un puesto de liderazgo y tener una línea de reporte (no hay un número mínimo de personas que deben estar a su cargo).

- No haber aparecido con anterioridad en ‘Las 100 mujeres más poderosas de los negocios’.

- Participar en el programa de forma voluntaria. Cada postulante debe completar su formulario. No aceptaremos postulaciones de su propia empresa.

- Comprometerse a asistir a las 10 sesiones, que serán de al menos una al mes, con una duración de una hora, así como a otras actividades que pueda organizar Grupo Expansión.

- Una vez que estés en el programa y si más adelante logras ser una de nuestras Mujeres Poderosas, deberás comprometerte a cambiar tu rol a mentora.

- Comprometerse con la Comunidad Expansión, un punto no solo de encuentro, también de participación en los diversos espacios de Expansión.

- La fecha límite para participar es el 4 de diciembre.

Si ya has sido parte de ‘Las 100 mujeres más poderosas de los negocios’ y quieres ser mentora escribe a mentoras@grupoexpansion.com

Instrucciones para participar

Es indispensable responder el siguiente cuestionario en su totalidad. El cuestionario debe llenarse en línea para asegurar la postulación .

PARTICIPA

La plataforma no permite guardar el proceso ni realizar cambios una vez concluido el cuestionario. Aquí puedes descargarlo (Ruta: Archivo > descargar > Word):

DESCARGABLE

Además, este documento te permitirá llenar y revisar las preguntas antes de pasarlas al forms de inscripción.

En la plataforma se deberá compartir CV, organigrama y un video de máximo 1:30 minutos en formato vertical en el que nos contarás quién eres y cuáles son tus objetivos.

¿Que es Mentoras Expansión?

Mentoras Expansión es un programa de mentoría que busca impulsar el desarrollo profesional de mujeres con potencial de liderazgo. Cada año, integrantes del listado ‘Las 100 Mujeres más Poderosas de los Negocios’ comparten de manera voluntaria su tiempo, conocimientos y experiencia con mujeres que aspiran a crecer profesionalmente y alcanzar posiciones de mayor responsabilidad.

El programa se desarrolla en dos etapas. La primera consiste en un proceso de mentoría personalizada de 10 meses, durante el cual cada mentora y mentee se comprometen a realizar al menos una sesión formal al mes, de una hora de duración. Estos encuentros tienen como propósito trabajar en objetivos profesionales concretos, fortalecer habilidades de liderazgo y compartir experiencias que ayuden a las participantes a enfrentar los desafíos de su trayectoria.

La segunda etapa comienza al concluir las sesiones de mentoría, cuando las participantes se integran a la Comunidad Expansión, una red que les permite ampliar sus conexiones profesionales, participar en distintas iniciativas y obtener visibilidad a través de las plataformas de contenido de Expansión.

Más allá del acompañamiento individual, Mentoras Expansión busca construir una red de mujeres que compartan conocimientos, generen oportunidades y contribuyan a abrir camino.

Proceso/Cronograma

La convocatoria cierra el 4 de diciembre.

Una vez recibida la información de todas las personas participantes, revisaremos la información y seleccionaremos a quienes cumplan con los requisitos marcados en las bases.

Las mentoras revisarán las postulaciones de aquellas mujeres que cumplieron con los requisitos y seleccionarán a quienes formarán la tercera generación de mentees.

Las mentoras tomarán esta decisión tomando en cuenta los objetivos de cada mentee, para asegurar que puede ofrecerle guía y acompañamiento para cumplir esos objetivos a lo largo de los 10 meses del programa.

A finales de febrero se les comunicará si formarán parte o no del programa.

Si tienes dudas o comentarios sobre el ranking escribe a: mentoras@grupoexpansion.com