Convocatoria Mentoras Expansión 2026

En su segunda edición, Mentoras Expansión convoca a mujeres con potencial de liderazgo a participar en este programa de mentoría durante 10 meses.

En la primera generación, nueve mentoras del listado 'Las 100 Mujeres más Poderosas de los Negocios' colaboraron con nueve mentees para intercambiar experiencias, conocimientos y retos, con sesiones formales, talleres y acompañamiento.

Esta edición busca ampliar ese impacto al multiplicar la red de apoyo y brindar más espacios para que nuevas mujeres accedan a guía personalizada, rompan barreras y aceleren su crecimiento profesional.

Estamos buscando mentees comprometidas con su desarrollo y metas claras. Las mentorías no son charlas informales: implican responsabilidad, estructura, seguimiento y objetivos definidos, porque una relación de mentoría exitosa marca la diferencia en la trayectoria profesional. Si estás lista para ser parte de un ciclo virtuoso que potencia no solo tu crecimiento sino el de otras mujeres, te animamos a aplicar.

Publicidad

Bases para participar en Mentoras Expansión

- No haber aparecido con anterioridad en ‘Las 100 mujeres más poderosas de los negocios’.

- Ocupar un puesto de liderazgo y tener una línea de reporte (no hay un número mínimo de personas que deben estar a su cargo).

- Debe participar en el programa de forma voluntaria. Cada postulante debe completar su formulario. No aceptaremos postulaciones de su propia empresa.

- Comprometerse a asistir a las 10 sesiones, que serán de al menos una al mes, con una duración de una hora, así como a otras actividades que pueda organizar Grupo Expansión.

- Una vez que estés en el programa y si más adelante logras ser una de nuestras Mujeres Poderosas, deberás comprometerte a cambiar tu rol a mentora.

- Comprometerse con la Comunidad Expansión, un punto no solo de encuentro, también de participación en los diversos espacios de Expansión.

- La fecha límite para participar es el 1 de diciembre.

Instrucciones:

- Es indispensable responder el siguiente cuestionario en su totalidad. El cuestionario debe llenarse en línea para asegurar la postulación .

PARTICIPA

- La plataforma no permite guardar el proceso ni realizar cambios una vez concluido el cuestionario. Aquí puedes descargarlo (Ruta: Archivo > descargar > Word):

DESCARGABLE

- En la plataforma se deberá compartir también un video de máximo 1:30 minutos en formato vertical en el que nos contarás quién eres y cuáles son tus objetivos.

- Se deberá adjuntar CV y organigrama.

Proceso/Cronograma

- La convocatoria cierra el 1 de diciembre.

- Una vez recibida la información de todas las personas participantes, el área de Inteligencia revisará la información y seleccionará a quienes cumplan con los requisitos marcados en las bases.

- Las mentoras revisarán las postulaciones de aquellas mujeres que cumplieron con los requisitos y seleccionarán a quienes formarán la segunda generación de mentees. Las mentoras tomarán esta decisión tomando en cuenta los objetivos de cada mentee, para asegurar que puede ofrecerle guía y acompañamiento para cumplir esos objetivos a lo largo de los 10 meses del programa.

- La última semana de enero se les comunicará si están o no dentro del programa.

Si tienes dudas o comentarios sobre el ranking escribe a: mentoras@grupoexpansion.com