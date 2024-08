Prueban la primera vacuna contra el cáncer de pulmón, ¿cómo funciona?

"Esperamos que esto brinde una oportunidad para mejorar aún más los resultados para nuestros pacientes con CPNM [cáncer de pulmón de células no pequeñas], ya sea en las etapas tempranas o avanzadas", dijo el oncólogo Siow Ming Lee, profesor y consultor de Oncología Médica en la UCLH.

De acuerdo con el doctor Lee, el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, con un estimado de 1,8 millones de muertes en 2020. La vacuna fue elaborada por BioNTech, una empresa de biotecnología alemana dedicada a la fabricación de inmunoterapias activas como tratamiento de enfermedades graves, como la COVID-19.

La inmunoterapia de ARNm en investigación para el CPNM, conocida como BNT116, utiliza un ARN mensajero (ARNm) para presentar marcadores tumorales comunes del CPCNP al sistema inmunológico del paciente, con el objetivo de ayudar al sistema inmunológico a reconocer y combatir las células cancerosas que expresan estos marcadores.

La vacuna bajo investigación está diseñada para mejorar concretamente las respuestas inmunes contra las células cancerosas, reduciendo el riesgo de toxicidad para las células sanas no cancerosas, a diferencia de la quimioterapia, que sí las afecta.

La Dra. Sarah Benafif, oncóloga médica consultora, es quien dirige la realización del estudio en el UCLH. “La ventaja del enfoque que estamos adoptando es que el tratamiento está orientado a atacar en gran medida las células cancerosas. De esta manera, esperamos que con el tiempo podamos demostrar que el tratamiento es eficaz contra el cáncer de pulmón sin afectar a otros tejidos”, afirmó.

