¿Cuándo se alinean los planetas en 2025?

¿Qué es la alineación planetaria?

El medio especializado StarWalk define a la alineación de planetas de las siguientes maneras:

1- Un evento astronómico cuando los planetas se acercan a un lado del Sol al mismo tiempo, como se ve desde arriba del Sistema Solar.

2- Un fenómeno visual cuando los planetas aparecen juntos en un pequeño sector del cielo, visto desde la Tierra.

“Cuando la Tierra es uno de los planetas reunidos a un lado del Sol, al observador le parece que hay varios planetas alineados en el cielo. Cuanto más pequeño es el sector en el que se ven los planetas, más espectacular es la alineación”, explica en su página.

¿Cuándo será la alineación de planetas?

La alineación planetaria será visible casi en todas partes en las horas de la mañana. Sin embargo, el 21 de enero de 2025 es solo una fecha general cuando será bien vista para la mayoría de las ubicaciones alrededor del mundo, detalla StarWalk.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la fecha de la alineación planetaria ocurrirá entre el 18 de enero y el 28 de febrero, seis planetas se van a alinear: Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Aunque la alineación no será perfecta, este fenómeno no ocurre con frecuencia y será visible especialmente en las primeras horas del amanecer, detalla en el texto Fenómenos astronómicos de 2025: lo que no te puedes perder.

Algunos planetas serán visibles a simple vista, mientras que para otros, como Urano y Neptuno, será necesario un telescopio Julieta Fierro Gossman, del Instituto de Astronomía de la UNAM

Además de la alineación planetaria, la Luna pasará delante de Saturno, un fenómeno que se presentará en enero en dos ocasiones en el primer mes del 2025, el primero ya ocurrió el 4 de enero y se repetirá el 31.

Saturno es uno de los planetas que puede confundirse con una estrella, porque es uno de los más brillantes. “Que repentinamente la Luna lo cubra es muy emocionante”, destacó la académica universitaria. “Pero un momento después volverá a aparecer”.