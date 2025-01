¿Qué es el virus de Marburgo, la mortal enfermedad que no tiene tratamiento?

Actualmente, hay un brote de virus de Marburgo en Tanzania, según informó la presidenta Samia Suluhu Hassan, en una rueda de prensa retransmitida desde la capital, Dodoma el lunes 20 de enero de 2025.

La presidenta declaró que hay 26 casos sospechosos que fueron analizados y sólo un paciente dio positivo. El brote se está presentando en el noroeste del país, en la región de Kagera.

La OMS estimó que el riesgo regional es "alto" debido a la "ubicación estratégica" de Kagera como "nudo de tránsito con un importante movimiento transfronterizo de población de Ruanda, Uganda, Burundi y República Democrática del Congo", mencionó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS en su cuenta de 𝕏.

I'm still in #Tanzania , where yesterday I stood by President @SuluhuSamia as she declared an outbreak of #Marburg virus disease. @WHO is on the ground here, supporting the government to respond to the oubreak and save lives.

We also met with diplomatic, donor and @UN partners…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 21, 2025