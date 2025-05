Día sin sombra 2025: ¿por qué sucede y cuándo ocurre en México?

¿Por qué existe el Día sin sombra?

Este fenómeno se le conoce paso cenital del Sol. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica ( INAOE ) explica que solo ocurre dos veces al año en los lugares que están dentro de la franja entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio.

Todo es cuestión de astronomía. El INAOE describe que ocurre cuando la eclíptica del Sol está inclinada bajo un ángulo de 23.4 grados con respecto al ecuador celeste. Estos valores coinciden con las latitudes de los trópicos.

El Sol debe estar en el punto más alto y pasa por el cenit del observador, cerca del medio día, lo que provoca que no exista sombras laterales de los objetos.

Culturas prehispánicas sabían del paso cenital del Sol

Las antiguas culturas mesoamericanas tenían estudios sofisticados sobre astronomía, y en México se han encontrado al menos seis observatorios subterráneos, como en el Castillo de Chapultepec, y cinco sitios arqueológicos: Teotihuacán, Monte Albán, Xochicalco, Chichen Itzá e Izapa, según la Revista Nueva Educación Latinoamericana.

En estos espacios, medían la latitud geográfica a través del número de días entre los dos pasos cenitales y el solsticio de verano.

Su cálculo era ocupado para tener precisión en los calendarios y prevenir eventos climáticos para las actividades agrícolas, trazar caminos sagrados, y la medición de la latitud para el trazo de caminos.

¿Cuándo ocurre el Día sin Sombra en México?

Generalmente, los pasos cenitales del Sol ocurren en mayo y julio, pero no es el mismo día en todos los territorios de México.

El Instituto de Astronomía de la UNAM, en su Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, especifica los días y el horario en el que ocurren para algunas poblaciones de la República Mexicana.

El día sin sombra en un mismo estado puede tener varias fechas según la ubicación, pero todos ocurren entre mayo, junio y julio.

No obstante, el Instituto no cuenta con anuario de 2025, por lo que no hay fechas específicas para este año, pero el del año pasado puede servir de guía aproximada. En 2024, en la mayoría de la Ciudad de México fue el 16 de mayo y el 25 de julio.