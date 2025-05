Así como la CDMX, varias ciudades de Estados Unidos se están hundiendo

Las ciudades más pobladas de EU se están hundiendo

Según el estudio Riesgo de hundimiento del terreno para la infraestructura en las metrópolis estadounidenses, publicado en la revista científica Nature Cities , se analizó la naturaleza urbana en las 28 ciudades más pobladas de Estados Unidos, mediante datos satelitales de 2015 a 2021.

Los hallazgos muestran que ciudades icónicas como Nueva York, Los Ángeles, Houston, Las Vegas o Chicago están expuestas a este problema, que afecta aproximadamente a 34 millones de personas, una cifra mayor a la población actual de Texas, que oscila entre los 30 millones.

No obstante, no todas las urbes no tienen el mismo hundimiento. De acuerdo con la investigación, áreas de Nueva York, Los Ángeles, Houston, Dallas, Washington D.C. y Columbus están expuestas a tasas de hundimiento superiores a 3 mm por año, de las cuales afecta a 4.7 millones de personas.

Pero en otras partes de Los Ángeles, Houston, Dallas,y Fort Worth, el hundimiento es mayor a 5mm por año.

Ocho ciudades (Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Phoenix, Houston, Filadelfia, San Antonio y Dallas) concentran más del 60% de la población total expuesta al hundimiento.

¿Por qué está pasando?

El hundimiento del suelo es un riesgo que avanza lentamente, pero tiene consecuencias ambientales y socioeconómicas graves. Otras partes del mundo también están expuestas como ciudades costeras tal como Yakarta (Indonesia), Bangkok (Tailandia), Venecia (Italia) o Nueva Orleans.

No obstante, metrópolis centrales también padecen de este problema, como la Ciudad de México (México), Pekín (China) y Teherán (Irán).

Entre las principales causas de los hundimientos mencionados en el artículo, se pueden dividir entre los naturales y los efectos secundarios de actividades humanas.

Los impulsores naturales registraron son tanto el ajuste Isostático Glacial (IAG), una elevación gradual por el derretimiento de los glaciares, y afecta a algunas ciudades como Nueva York, Filadelfia, Denver, Chicago o Detroit.

La actividad tectónica también contribuye a la deformación del terreno, y ha podido estudiarse su impacto en la costa oeste de Seattle, Portland y San Francisco.

Otras eventos naturales mencionados son las fallas, la compactación natural, el deshielo del permafrost en Alaska y la oxidación de turba.

En cuanto a las acciones provocadas por las personas, la extracción del gas y petróleo, la reducción de deposición de sedimentos debido a diques y presas, la minería de arena y el mismo efecto de carga del desarrollo urbano, como los edificios y la infraestructura de transporte, aportan al hundimiento.

¿Cómo afecta?

El hundimiento tiene diferentes efectos perjudiciales para la población, que también pueden ser muy costosos:

Mayor riesgo de inundación. Puede que el terreno quede por debajo del umbral crítico y aumenta la vulnerabilidad de las ciudades, especialmente con el aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos.

Daño estructural a la infraestructura. El hundimiento puede causar daños a edificios, cimientos, carreteras, presas y también a los edificios. Puede generar deterioro estructural que origine fracturas y grietas.

Se estima que más de 29,000 edificios en las 28 ciudades estudiadas tienen alto o muy alto riesgo de daño, algunos de ellos en San Antonio, Austin y Houston.

Interrupciones en el transporte.

Impactos socioeconómicos y en la habitabilidad de los espacios.

¿Se puede contrarrestar?

Según el estudio, no existe una única solución definitiva para el hundimiento de los suelos, pero hay medidas propuestas para contrarrestarlo, divididas en mitigación y adaptación. Entre ellas, se incluyen:

Mitigación (principalmente a causas humanas como la extracción): recarga artificial de acuíferos, extracción sostenible de agua subterránea, implementación de políticas sobre extracción de recursos, refuerzo estructural y compactación de suelo.

Adaptación (cuando los procesos naturales o la mitigación es insuficiente: protección estructural nueva, elevación del terreno, mejorar los sistemas de drenaje, limitación de la carga de la infraestructura.

Independientemente de con qué enfoque se intenta contrarrestar, debe haber un monitoreo continuo, colaboración entre diferentes sectores de la sociedad y planes flexibles de mitigación y gestión adaptativa.