Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Ciencia y Salud

Científicos detectaron la señal de radio más intensa desde el espacio profundo, ahora ya saben cuál es su origen

Este avance facilitará el estudio de otros fenómenos espaciales que hasta hace poco parecían casi imposibles de analizar.
lun 25 agosto 2025 09:15 AM
Científicos rastrean el origen del "destello de radio más brillante de todos los tiempos"
La seña de radio fue captada en marzo de 2025, y se desconocía su origen hasta ahora.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, rastreó con precisión el origen de una intensa onda de radio que recibió la Tierra en marzo de este año y que duró solo fracciones de segundo.

Esta señal liberó una cantidad de energía equivalente a la que el sol produce durante cuatro días enteros. Lo peculiar de esta ráfaga rápida de radio (FRB, por sus siglas en inglés), es que no se repite, a diferencia de otras FRB que se registran de manera regular en el espacio exterior.

Publicidad

¿Cuál fue el origen de la señal?

Esta onda fue bautizada como "el destello de radio más brillante de todos los tiempos (radio brightest flash of all time, o RBFLOAT), y los científicos especulan que su fuente podría ser un magnetar, es decir, una estrella de neutrones muy joven con campos magnéticos extremadamente fuertes.

Esto fue posible gracias a las observaciones del radiotelescopio CHIME en Canadá y el monitoreo de una red de estaciones satélite conocidas como Outriggers. Con estos herramientas, los astrofísicos triangularon la señal hacia un brazo espiral de la galaxia NGC 4141, situada situada a unos 130 millones de años luz de la Tierra en dirección a la constelación de la Osa Mayor.

¿Por qué es tan importante este hallazgo?

Se trata de un hito muy relevante dentro de este campo: el nivel de exactitud, con una precisión de unos 42 años luz, marca un avance significativo en la capacidad para identificar fuentes de FRB no repetitivas, lo que antes era desafiante en un grado extremadamente alto.

Con este hallazgo, se confirma la existencia real de esta "partícula fantasma" o pulso, antes solo hipotético, y abre nuevas vías para entender mejor otros fenómenos energéticos extremos del universo. Además, indica que ya es posible construir una muestra estadística significativa de estas señales para estudiarlas de forma más profunda.

Recomendamos:

México tendrá un eclipse solar total en 2027, pero su punto máximo ocurrirá en un horario inesperado
Ciencia y Salud

El eclipse solar más largo del siglo se acerca, ¿se podrá ver en México?

Este progreso representa un paso adelante en la investigación de ráfagas rápidas de radio y en la comprensión de las emisiones electromagnéticas de alta energía en el universo, pues, por primera vez, facilitará el estudio a detalle un fenómeno ultrarrápido con gran potencia y establecer conexiones con regiones específicas fuera de la Vía Láctea.

Publicidad

Tags

espacio Astronomía

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad