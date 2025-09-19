La astrónoma y divulgadora de la ciencia Julieta Fierro Gossman murió este 19 de septiembre a los 77 años, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su legado se puede consultar en los libros de los que fue autora o coautora. Te recopilamos algunos de ellos, además de videos y series en donde mostró su amor por el Universo.
Libros y cursos con los que Julieta Fierro hizo más fácil de entender la Ciencia
Libros de Julieta Fierro
Más de 40 títulos conforman la bibligrafía de la científica. Los temas centrales son el Universo, las estrellas, pero también hay dedicados a los extraterrestres y un libro para colorear.
1.- De planetas, estrellas y universos. Julieta Fierro y Rosa M. Ros. Editorial Antares, 2009.
2.- Nebulosas planetarias: la hermosa muerte de las estrellas. Silvia Torres y Julieta Fierro
Fondo de Cultura Económica, 2009.
3.- Pirámides y estrellas. Jesús Galindo Trejo y Julieta Fierro. Editorial SITESA, 2008
4.- Newton, la luz y el movimiento de los cuerpos. Héctor Domínguez y Julieta Fierro Uribe y Ferrari Editores, 2007.
5.- Galileo y el telescopio, 400 años de ciencia. Héctor Domínguez y Julieta Fierro Uribe y Ferrari Editores, 2007.
6.- Cartas astrales, un romance científico del tercer tipo. Julieta Fierro y Adolfo Sánchez Valenzuela
Editorial Alfaguara 2006.
7.- La luz de las estrellas. Héctor Domínguez y Julieta Fierro, 2006.
8.- El universo. Julieta Fierro. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997.
9.- Los mundos cercanos. Julieta Fierro. McGraw-Hill, CONACyT, 1997
10.- Las estrellas. Julieta Fierro. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Serie Tercer Milenio, 1999.
11.- El libro de las cochinadas. Juan Tonda y Julieta Fierro. Luis Perujo. ADN Editores, 2005.
"¡Existe una versión pirata del libro de las cochinadas! Lo único que me falta para alcanzar mayor difusión es que se prohíba", se detalla en este enlace en donde se puede consultar la bibliografía completa de la científica .
12.- México y la astronomía. Varios Autores, J. Fierro (La Tierra) H. Cámara de Diputados LV Legislatura, 1994.
13.- Extraterrestres. Julieta Fierro. Lectorum, 2000
14.- El eclipse total de sol del 11 de julio de 1991. Julieta Fierro, Jesús Galindo, Daniel Flores. Coordinación de Humanidades, UNAM.
15.- Un paseo por el universo. Libro para colorear. E. Burgos, S. Arau, J. Fierro. SEP, 1984
Cursos sobre Astronomía
También se pueden consultar en YouTube los diferentes cursos, conferencias y pláticas que ofrecía como parte de su trabajo. Su programa de televisión llamado "Más allá de las estrellas" fue premiado en 1998 como mejor video científico. Y su colaboración más reciente en televisión fue con el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, con el programa "Sofia Luna, agente especial".
También impulsaba a las niñas y mujeres en general a participar activamente en la Ciencia.