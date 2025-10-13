Así puedes ver el lanzamiento del Starship: hora, transmisión y qué probará SpaceX

A qué hora despegará Starship

La compañía informó que la ventana de lanzamiento del vuelo 11 se abrirá este lunes 13 de octubre a las 6:15 pm, tiempo del centro de México (CT), desde la base Starbase, en el sur de Texas.

El calendario del vuelo es dinámico y puede modificarse por condiciones técnicas o meteorológicas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales.

Dónde ver la transmisión en vivo

La transmisión oficial del lanzamiento comenzará 30 minutos antes del despegue, disponible en:

Sitio web: spacex.com

Cuenta oficial en X: @SpaceX

SpaceX recordó que el flujo de información en tiempo real se actualizará tanto en su página oficial como en X conforme avance la secuencia de vuelo.

Qué probará SpaceX con este vuelo

El vuelo 11 se apoyará en los resultados del anterior ensayo para realizar nuevos experimentos con el propulsor Super Heavy y evaluar el escudo térmico de la nave Starship.

Entre sus objetivos se incluye demostrar maniobras que imiten el retorno de la etapa superior al sitio de lanzamiento, así como analizar el comportamiento del cohete durante la transición entre fases de potencia.

SpaceX explicó que mantiene coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA) y organismos internacionales para garantizar la seguridad del tráfico aéreo. Durante el vuelo 10, el espacio aéreo se reabrió en menos de diez minutos tras el despegue.

El propulsor que participará en esta misión ya voló en el vuelo 8 y despegará con 24 motores Raptor probados previamente.

Su meta principal será validar una nueva configuración de combustión para el aterrizaje que será utilizada en el modelo Super Heavy V3.

Durante el descenso, encenderá 13 motores al inicio, reducirá a cinco en la fase de desvío y finalizará con tres motores centrales para estabilizar el aterrizaje sobre el Golfo de México.

En esta ocasión, el propulsor no regresará al sitio de lanzamiento, sino que descenderá en alta mar, donde se recopilarán los datos de la maniobra.

La etapa superior de Starship tendrá múltiples tareas en órbita:

- Desplegar ocho simuladores Starlink del mismo tamaño que los satélites de próxima generación.

- Ejecutar un reencendido del motor Raptor durante el vuelo.

- Probar maniobras de guiado subsónico que permitan preparar futuros retornos controlados a Starbase.

Para esta prueba, SpaceX retiró losetas del escudo térmico con el fin de evaluar áreas vulnerables durante la reentrada atmosférica.

La fase final incluirá una maniobra de inclinación dinámica y una quema de aterrizaje antes del amerizaje en el océano Índico.

Cronología del lanzamiento

Antes del despegue

- 1 h 15 min — Verificación del “GO” para carga de combustible.

- 0 h 53 min — Inicio de carga de metano líquido.

- 0 h 46 min — Carga de oxígeno líquido (LOX).

- 0 h 35 min — Inicio de carga de LOX en refuerzo.

- 0 h 19 min — Enfriamiento de motores Raptor.

- 0 h 03 min — Carga de propulsor completa.

- 0 h 00 min 30 s — Confirmación de “GO” para lanzamiento.

- 0 h 00 min 03 s — Encendido del Raptor.

- 0 h 00 min 00 s — Despegue.

(SpaceX)

Durante el vuelo

- 0 h 01 min 02 s — Máxima presión aerodinámica (Max Q).

- 0 h 02 min 39 s — Separación de etapas e ignición en caliente.

- 0 h 06 min 36 s — Finalización de quema del propulsor.

- 0 h 08 min 58 s — Apagado del motor principal de la nave.

- 0 h 18 min 28 s — Inicio del despliegue de carga útil.

- 0 h 25 min 33 s — Fin del despliegue.

- 0 h 37 min 49 s — Reencendido del Raptor en el espacio.

- 0 h 47 min 43 s — Inicio de la reentrada.

- 1 h 05 min 58 s — Quema de aterrizaje.

- 1 h 06 min 25 s — Amerizaje en el océano Índico.