Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Ciencia y Salud

Presentan una nueva alternativa para tratar alergias, migraña y fibromialgia

¿La innovación puede cambiar la forma de tratar alergias, migraña y fibromialgia? Laboratorios Columbia® presenta tres terapias que podrían marcar la diferencia.
lun 27 octubre 2025 06:04 PM
Presentado por: Laboratorios Columbia
Laboratorios-Columbia
INSABI reporta que 40% de los mexicanos presenta algún tipo de alergia. (Cortesía)

En México, las alergias, la migraña y la fibromialgia representan desafíos clínicos crecientes que afectan la calidad de vida de millones de personas.

De acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), más del 40% de la población presenta algún tipo de alergia, mientras que los trastornos relacionados con la histamina —como la migraña y la fibromialgia— han cobrado relevancia por su complejidad diagnóstica y su impacto funcional.

Actualmente, se busca innovar en los enfoques clínicos, incorporando nuevas aproximaciones que consideran el papel de la microbiota intestinal en la respuesta inmunológica.

Así como el abordaje de síntomas relacionados con la fibromialgia y la migraña vinculados a la deficiencia de enzimas que degradan la histamina presente en los alimentos.

Publicidad

Cuidar la salud intestinal se ha convertido en un eje de investigación clave, ya que el equilibrio de la microbiota y las enzimas digestivas influye en cómo el organismo reacciona y se mantiene saludable a lo largo del tiempo.

Con este panorama, el futuro del manejo de las alergias, así como los padecimientos de migraña y fibromialgia apuntan hacia soluciones integrales, que combinan eficacia clínica con un enfoque preventivo, al explorar alternativas que trascienden lo convencional.

En este contexto, Laboratorios Columbia® presenta en México tres novedosos productos que se encuentran ya disponibles en las diferentes farmacias y autoservicios del país.

Estos desarrollos representan un paso adelante en la integración de ciencia, innovación y práctica clínica, abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento de estos síntomas y padecimientos.

Actualización médica

Como parte de este esfuerzo y con el firme objetivo de impulsar la educación médica continua y facilitar un espacio de intercambio de conocimiento, Laboratorios Columbia® llevó a cabo con gran éxito un evento de actualización médica, del 26 al 28 de septiembre.

El encuentro congregó a más de 250 destacados especialistas, incluyendo alergólogos, neurólogos, reumatólogos, otorrinolaringólogos, neumólogos y pediatras.

El evento se consolidó como una plataforma privilegiada para el networking y la discusión científica, abordando padecimientos de alta relevancia en la práctica clínica actual.

A lo largo de tres días, se realizaron conferencias magistrales y mesas redondas que profundizaron en temas como:

· El futuro de las alergias más allá de lo convencional
· La revolución silenciosa de los postbióticos.
· La fibromialgia y su intrincada relación con la intolerancia a la histamina.
· El Manejo de la migraña en México.

      Publicidad

      “Para Laboratorios Columbia, el compromiso con la innovación y la ciencia es fundamental. Este evento refleja nuestra dedicación por apoyar a la comunidad médica con herramientas y conocimientos de vanguardia que, en última instancia, benefician la salud y el bienestar de los pacientes”, destacó Marcel Urcuyo, director general de Laboratorios Columbia.

      La agenda se complementó con experiencias interactivas para enriquecer la perspectiva de los asistentes.

      El Breathlab ofreció una sesión práctica para aprender a regular las emociones a través de la respiración consciente, una herramienta de gran utilidad para el manejo del estrés.

      Por su parte, la Cata Sensorial permitió explorar de manera vivencial la compleja relación entre la histamina, los alimentos, el placer y su impacto en las alergias y la salud mental.

      El evento de Laboratorios Columbia® reafirmó el valor del diálogo interdisciplinario y posicionó a la compañía como un actor clave en la promoción de la ciencia y el bienestar, al facilitar un espacio donde la comunidad médica pudo actualizarse, compartir experiencias y conocer las últimas innovaciones en su campo.

      Publicidad

      Tags

      Empresas Innovación industria farmacéutica, salud, innovación farmacéutica Industria farmacéutica

      Más acerca del autor:

      Newsletter

      Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

      Publicidad

      Publicidad