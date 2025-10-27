Presentan una nueva alternativa para tratar alergias, migraña y fibromialgia

Cuidar la salud intestinal se ha convertido en un eje de investigación clave, ya que el equilibrio de la microbiota y las enzimas digestivas influye en cómo el organismo reacciona y se mantiene saludable a lo largo del tiempo.

Con este panorama, el futuro del manejo de las alergias, así como los padecimientos de migraña y fibromialgia apuntan hacia soluciones integrales, que combinan eficacia clínica con un enfoque preventivo, al explorar alternativas que trascienden lo convencional.

En este contexto, Laboratorios Columbia® presenta en México tres novedosos productos que se encuentran ya disponibles en las diferentes farmacias y autoservicios del país.

Estos desarrollos representan un paso adelante en la integración de ciencia, innovación y práctica clínica, abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento de estos síntomas y padecimientos.

Actualización médica

Como parte de este esfuerzo y con el firme objetivo de impulsar la educación médica continua y facilitar un espacio de intercambio de conocimiento, Laboratorios Columbia® llevó a cabo con gran éxito un evento de actualización médica, del 26 al 28 de septiembre.

El encuentro congregó a más de 250 destacados especialistas, incluyendo alergólogos, neurólogos, reumatólogos, otorrinolaringólogos, neumólogos y pediatras.

El evento se consolidó como una plataforma privilegiada para el networking y la discusión científica, abordando padecimientos de alta relevancia en la práctica clínica actual.

A lo largo de tres días, se realizaron conferencias magistrales y mesas redondas que profundizaron en temas como:

· El futuro de las alergias más allá de lo convencional

· La revolución silenciosa de los postbióticos.

· La fibromialgia y su intrincada relación con la intolerancia a la histamina.

· El Manejo de la migraña en México.