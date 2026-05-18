Qué es El Niño

La temperatura del océano Pacífico cambia constantemente. En la zona central y oriental —frente a las costas de América del Sur— el agua atraviesa ciclos naturales de calentamiento y enfriamiento que pueden durar entre dos y siete años. Cuando esa temperatura supera lo normal, aparece el fenómeno conocido como El Niño. Cuando ocurre lo contrario, llega La Niña.

Ese cambio no se queda en el océano. El calentamiento modifica vientos, nubosidad y lluvias alrededor del planeta. Algunas regiones reciben tormentas más intensas. Otras atraviesan sequías prolongadas. También aumentan los riesgos de huracanes en el Pacífico y se alteran ciclos agrícolas en distintas partes del mundo.

El termómetro del océano lleva medio año subiendo

Al 14 de mayo de 2026, el Pacífico ecuatorial oriental registra temperaturas 1.0°C por encima de su promedio histórico. Aunque la cifra parezca pequeña, en climatología oceánica representa una señal importante de alerta. Durante seis meses, el océano acumuló calor en capas profundas, un proceso que especialistas comparan con cargar combustible antes de encender un motor.

“Lo altísimamente probable es tener un fenómeno de El Niño con intensidad de moderada a alta”, advirtió Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, en declaraciones recientes a la Gaceta UNAM. “Pero lo cierto es que probablemente pudiera ser un evento histórico”.

Si los modelos actuales se mantienen, el punto más fuerte llegaría entre septiembre y octubre de 2026, aunque sus efectos podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027.

Por qué este episodio podría cambiar las reglas

Los registros históricos identifican cuatro episodios especialmente intensos de El Niño: 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 y el devastador evento de 1877-1878, asociado a hambrunas masivas en Asia y África. Las estimaciones actuales apuntan a que el fenómeno de 2026 podría colocarse entre los más fuertes de esa lista.