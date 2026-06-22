PiSA Farmacéutica: Liderazgo mexicano con visión en salud internacional

En este sentido, la compañía se ha concentrado en fortalecer su capacidad industrial en México, como su habilitador central, enfocando gran parte de sus acciones a robustecer la infraestructura productiva y la optimización de sus procesos, para responder de manera eficiente a la demanda nacional.
Sobre dicha base, avanza el desarrollo de nuevos productos, una iniciativa centrada en el paciente y dirigida a ampliar el alcance terapéutico, atendiendo a necesidades específicas con mayor precisión.
Tan solo el año pasado, la organización alcanzó más de una decena de lanzamientos en unidades terapéuticas que van desde el dolor hasta la salud digestiva.
“Buscamos acercar la innovación en medicamentos a los pacientes mediante un portafolio competitivo y relevante para el sector salud. El reto es mantener la oferta más competitiva y diferenciada para los profesionales de la salud en México”, indicó Felipe Ríos, director comercial de PiSA Farmacéutica.
En años recientes, la empresa ha orientado esfuerzos a la obtención de certificaciones y estándares operativos de referencia internacional, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El objetivo es seguir expandiendo su presencia internacional.
A su vez, y en congruencia con los tiempos actuales, la incorporación de la inteligencia artificial se ha vuelto un elemento clave para optimizar su operación interna.
Su aplicación en la gestión de fuerzas de ventas y en procesos estratégicos ha permitido mejorar la toma de decisiones, incrementar la eficiencia comercial y robustecer la coordinación entre equipos, a partir de análisis más precisos y una capacidad de respuesta más ágil.