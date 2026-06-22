PiSA Farmacéutica: Liderazgo mexicano con visión en salud internacional

Con 14 plantas de producción, una fuerza laboral que supera los 30,000 colaboradores y más de 1,500 productos farmacéuticos en 17 líneas de especialidad, la compañía ha construido una plataforma industrial robusta.

Lo anterior le ha permitido sostener altos volúmenes de producción y atender distintos segmentos terapéuticos con consistencia a nivel nacional y gran parte de América Latina.

Con sustento en esa capacidad, PiSA Farmacéutica perfila una nueva etapa de crecimiento, enfocada en ampliar el alcance de su modelo más allá del mercado nacional.

Este proceso de internacionalización responde a la solidez de sus capacidades productivas y a un entorno donde la escala y la continuidad operativa son determinantes. Más que un despliegue geográfico, la apuesta es posicionarse como la farmacéutica líder de origen latinoamericano.

Hoy en día, la mayor parte de sus acciones se centran en mantener una oferta de medicamentos con precios competitivos, al tiempo que se impulsa la expansión hacia mercados internacionales con altos estándares de calidad y regulatorios.

“Nuestra operación abarca desde el ámbito hospitalario hasta el canal de farmacias, lo que nos permite llegar a las y los pacientes de forma oportuna con distintas soluciones terapéuticas, para lograr nuestra visión de una vida al servicio de la vida”, señaló Heriberto Castañeda, director general de PiSA Farmacéutica.