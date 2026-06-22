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Ciencia y Salud

PiSA Farmacéutica: Liderazgo mexicano con visión en salud internacional

La organización nacida en Guadalajara, hace más de 80 años, desarrolla y ofrece nuevos medicamentos biocompatibles, accesibles y de calidad mundial, apostando por la investigación clínica de terapias innovadoras.
lun 22 junio 2026 09:00 AM
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Presentado por: PiSA Farmacética
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“La fortaleza de PiSA Farmacéutica radica en su capacidad industrial y en su alcance en el mercado, con presencia tanto en el sector público como en el privado”, aseguró Heriberto Castañeda, director general de la compañía. (Cortesía)

Hace más de ocho décadas, en un barrio de Guadalajara, comenzó la historia de PiSA Farmacéutica, empresa que hoy ocupa una posición líder en la industria farmacéutica en México.

Respaldada por una combinación de tradición, innovación y un sólido arraigo nacional, se ha afianzado como un referente de crecimiento sostenido, a partir de un modelo de negocio que ha evolucionado para responder a uno de los retos más importantes del sector: la producción y disponibilidad de medicamentos de calidad.

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Con 14 plantas de producción, una fuerza laboral que supera los 30,000 colaboradores y más de 1,500 productos farmacéuticos en 17 líneas de especialidad, la compañía ha construido una plataforma industrial robusta.

Lo anterior le ha permitido sostener altos volúmenes de producción y atender distintos segmentos terapéuticos con consistencia a nivel nacional y gran parte de América Latina.

Con sustento en esa capacidad, PiSA Farmacéutica perfila una nueva etapa de crecimiento, enfocada en ampliar el alcance de su modelo más allá del mercado nacional.

Este proceso de internacionalización responde a la solidez de sus capacidades productivas y a un entorno donde la escala y la continuidad operativa son determinantes. Más que un despliegue geográfico, la apuesta es posicionarse como la farmacéutica líder de origen latinoamericano.

Hoy en día, la mayor parte de sus acciones se centran en mantener una oferta de medicamentos con precios competitivos, al tiempo que se impulsa la expansión hacia mercados internacionales con altos estándares de calidad y regulatorios.

“Nuestra operación abarca desde el ámbito hospitalario hasta el canal de farmacias, lo que nos permite llegar a las y los pacientes de forma oportuna con distintas soluciones terapéuticas, para lograr nuestra visión de una vida al servicio de la vida”, señaló Heriberto Castañeda, director general de PiSA Farmacéutica.

Complejo Industrial Tlajomulco de PiSA Farmacéutica
La infraestructura de PiSA Farmacéutica incluye 14 plantas de producción en México y un equipo de más de 30,000 colaboradores. (Cortesía)

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En este sentido, la compañía se ha concentrado en fortalecer su capacidad industrial en México, como su habilitador central, enfocando gran parte de sus acciones a robustecer la infraestructura productiva y la optimización de sus procesos, para responder de manera eficiente a la demanda nacional.

Sobre dicha base, avanza el desarrollo de nuevos productos, una iniciativa centrada en el paciente y dirigida a ampliar el alcance terapéutico, atendiendo a necesidades específicas con mayor precisión.

Tan solo el año pasado, la organización alcanzó más de una decena de lanzamientos en unidades terapéuticas que van desde el dolor hasta la salud digestiva.

“Buscamos acercar la innovación en medicamentos a los pacientes mediante un portafolio competitivo y relevante para el sector salud. El reto es mantener la oferta más competitiva y diferenciada para los profesionales de la salud en México”, indicó Felipe Ríos, director comercial de PiSA Farmacéutica.

En años recientes, la empresa ha orientado esfuerzos a la obtención de certificaciones y estándares operativos de referencia internacional, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El objetivo es seguir expandiendo su presencia internacional.

A su vez, y en congruencia con los tiempos actuales, la incorporación de la inteligencia artificial se ha vuelto un elemento clave para optimizar su operación interna.

Su aplicación en la gestión de fuerzas de ventas y en procesos estratégicos ha permitido mejorar la toma de decisiones, incrementar la eficiencia comercial y robustecer la coordinación entre equipos, a partir de análisis más precisos y una capacidad de respuesta más ágil.

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“La inteligencia artificial ya está presente en nuestros procesos, en nuestras plantas, cadenas de distribución y de suministro. Su implementación nos ha permitido reducir tareas repetitivas y enfocar mejor las capacidades de nuestro equipo en procesos especializados y de mayor valor dentro de la manufactura de medicamentos”, sostuvo Castañeda.

Con 81 años de trayectoria, PiSA Farmacéutica se encuentra en una etapa en la que su crecimiento está definido por la consistencia de su modelo y la solidez de su operación.

La compañía ha optado por construir desde dentro, afinando sus capacidades, fortaleciendo su estructura y avanzando con criterios y objetivos de largo plazo.

Esto no solamente reafirma su posición en la industria, sino que contribuye directamente a la economía mexicana, a través de la generación de empleos, la inversión en infraestructura productiva y su papel en la fabricación y disponibilidad de medicamentos en el país.

Desde esa base, PiSA se proyecta como una empresa capaz de competir fuera de México, consolidándose como el referente farmacéutico latinoamericano por excelencia.

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Farmacéutica Productos farmacéuticos Empresas

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