Crédito Real vende su cartera de crédito automotriz

La institución financiera ya había acordado previamente el pago de deuda con bancos como Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.

Crédito Real fue de las primeras instituciones financieras no bancarias (IFNB) en presentar problemas el año pasado al no lograr hacer el pago de su deuda en francos suizos debido a que no contaba con los recursos.

Tras darse a conocer la falta de liquidez de la empresa, las agencias calificadoras S&P Global Ratings y Fitch Ratings bajaron la calificación a grado especulativo.

Crédito Real, que también ofrecía crédito a pymes, tenía presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras.