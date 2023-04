En México las líneas de producción trabajan con el esquema just in time, lo que hace indispensable que no haya ningún paro debido a fallas mecánicas.

Una descompostura no solo puede traducirse en parar la producción, también amenaza a las demás partes involucradas en el proceso de elaboración de un producto. Es ahí donde la inteligencia artificial de Tractian ayuda a detectar con anticipación fallas en los equipos.

Ahora que México, Estados Unidos y Canadá renovaron su tratado comercial (T-MEC), y que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden busca evitar una recesión y atraer a las empresas que buscan tener cadenas más cortas y ágiles, es vital contar con mecanismos que ayuden a evitar el paro de labores en las empresas, sin importar su tamaño y sector.