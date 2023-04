La caída del PIB en pandemia elevó la deuda pública

De 2019 a 2020, año de la pandemia covid-19, los saldos de la deuda del sector público federal, pasaron de 45.1% del PIB a 51.3% del PIB. En 2022 cerraron en 49.4%, y para el primer trimestre de este año se espera cercano a 49.8%, de acuerdo a cifras y estimaciones de la SHCP.

“Esto ya no regresó, ya no estamos por niveles de 50, estamos manteniendo esto anclado, ligeramente por debajo de 50% y el esfuerzo que se hizo para poder rebalancear el portafolio, no es algo pequeño, esto nos ayudó para colchón respecto al costo financiero, y al mismo tiempo, poder implementar políticas de gestión de riesgos para tipo de cambio, esto es muy beneficioso porque al final, el portafolio es muy resiliente, y está ahorita mucho más blindado”, dijo la funcionaria a alumnos y catedráticos.

Explicó que para la contratación de deuda de cada año, Hacienda tiene un techo de endeudamiento que aprueba el congreso, la cual es la variable más relevante a la que Hacienda debe ceñirse; “dentro de ese margen de maniobra, pensaría en que todas las operaciones del gobierno federal, están dentro del techo de endeudamiento autorizado por el Congreso”, comentó.