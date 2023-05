El político tabasqueño comentó que las versiones de que Germán Larrea desistió de comprar Banamex por el caso Ferrosur "es una volada". Incluso dijo que cuando se enteró de esa versión consideró la posibilidad de hacer una oferta público-privada para comprar Banamex.

"Me alegré porque si ya no lo va a comprar él (Germán Larrea), hay una posibilidad de crear una asociación público-privada. A gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y no hay pierde porque es negocio redondo", dijo López Obrador.

El presidente destacó que la toma de instalaciones de Grupo México en Veracruz es una "diferencia con Grupo México" porque se está "rescatando el istmo".

"Es cosa de ver la historia, tomamos esa decisión e hicieron todo un escándalo, se rasgaron las vestiduras, debemos llevar en el gobierno unas 500 expropiaciones porque es un proceso de ley", añadió el mandatario.