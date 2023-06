“Pues no he podido nombrar en dos años, porque son dos o tres veces que envío la terna y se amparan los que están, de facto, encargados de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, los que manejaban antes la procuraduría que ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo. Por algo será”, dijo el presidente en ese momento”, dijo el Presidente, en una conferencia mañanera del 21 de septiembre de 2022.

En ese transcurso dos personas han sido “encargado de Despacho y Titular en Funciones”; Luis Alberto Placencia Alarcón y, hasta la fecha desde abril de este año; Armando Ocampo Zambrano.

La terna que ahora ha enviado el presidente se integra por: Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno; Armando Ocampo Zambrano, y Gilberto Camacho Botello. Quien resulte elegido ocupará el puesto dentro de los próximos cuatro años.

Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno tiene 33 años y es egresada en Derecho por la UNAM. Se especializa en derecho fiscal y justicia administrativa.

Tiene trayectoria en el sector público desde 2012 al ser oficial jurisdiccional de la sala superior en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; después de 2014 a 2016 como jefe de Departamento de Presidencia, de 2018 a 2023 trabajo como secretaria de acuerdos en el Tribunal, a la fecha es subprocuradora de Protección de los Derechos de los Contribuyentes de la Prodecon.

Armando Ocampo Zambrano es mexicano y tiene 42 años. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana.

Cuenta con amplia experiencia en temas fiscales, tributarios, derecho administrativo, responsabilidad patrimonial del Estado, amparo contra leyes; acciones de constitucionalidad; asesor y representante de grandes y pequeños contribuyentes (2015 a 2019); activista fundador de "Causa Consciente" agrupación sin fines de lucro, dedicada al patrocinio de casos basados en litigios estratégicos en promoción y defensa de derechos humanos; comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (2019 a 2022); titular de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Se desempeña como subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente de la Prodecon.