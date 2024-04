BBVA confía en repunte del mercado hipotecario de México

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, comentó que esto no se percibe como un problema estructural, sino como una consecuencia de dos años anteriores de un crecimiento extraordinario del crédito.

Este desempeño de años anteriores se atribuye al aumento del nivel de ahorro impulsado por la pandemia y al entorno de tasas bajas en 2021 y 2022. Se prevé que el crecimiento crediticio retome su curso en 2024, dijo el especialista durante el Summit Cibergestión.

Mercado de la construcción con resultados mixtos

El ejecutivo de BBVA coincidió en que el proceso de desinflación continúa en la región, mientras que el mercado de la construcción experimentó tendencias mixtas en 2023.

Hubo un crecimiento notable en países como Costa Rica y México, con tasas del 16.5%, mientras que Brasil y Chile experimentaron reducciones del 1.6% y 27.7%, respectivamente.

El ejecutivo de BBVA señaló que, a pesar de la inflación, el sector inmobiliario en Latinoamérica experimenta un crecimiento sostenido, especialmente en los precios de la vivienda, los cuales continúan en aumento incluso durante la pandemia.

No obstante, destacó el caso particular de Colombia, donde se observa una disminución en las ventas de viviendas desde 2022, atribuida al incremento en los inventarios disponibles que aún no han sido comercializados, aunque no alcanzan los niveles registrados en 2019. Además, resaltó que las preventas representan el 60% de la oferta total, lo que también incide en la dinámica del mercado.

Se necesitan créditos a la medida

Durante el evento, los expertos resaltaron la necesidad de mejorar la evaluación crediticia y explorar nuevos modelos que hagan el crédito más accesible para un mayor número de personas, teniendo en cuenta los riesgos, e incluso ofreciendo asistencia al cliente en casos de dificultades de pago.