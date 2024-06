Entonces, a sus 35 años, Luis empezó con la travesía a la que se enfrentan muchos mexicanos: una búsqueda prolongada de empleo. Su calvario se extendió casi un año hasta que encontró una nueva oportunidad en el empleo formal.

Esta es una historia que más de uno podría contar en México.

En el primer trimestre del año, 14 entidades del país mostraron un aumento de la población que señaló haber permanecido sin empleo entre seis meses y hasta un año, esto en comparación con igual periodo de 2023.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, Nuevo León, Colima, Durango, Hidalgo, Baja California, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos, Chihuahua, Estado de México, Nayarit, Oaxaca y Querétaro, fueron los estados que tuvieron un incremento de las personas que indicaron tardar ese tiempo en encontrar un nuevo trabajo.

El aumento por entidad: Nuevo León y Colima encabezan

Los datos de la ENOE apuntan que las entidades con un mayor aumento de la población que buscó trabajo entre seis meses y hasta un año fueron Nuevo León, con un incremento de 366%; con igual porcentaje está Colima, seguido por Durango, con 305%, e Hidalgo, con 248%.

De ahí se salta a Baja California, que tuvo un incremento de 70%; Aguascalientes, de 47%; San Luis Potosí, de 39%, y Zacatecas, de 34%.

Con un porcentaje menor está Morelos, con un aumento de 15%; Chihuahua, de 6%, y Estado de México, de 2%.

Destacan los casos de Nayarit, Oaxaca y Querétaro, los cuales habían registrado cero personas en esta situación en el primer trimestre de 2023, pero que para el mismo lapso de 2024 ya se reportaron casos.

Todos con densidades de población muy distintas, pero que comparten el incremento de personas que se les ha dificultado encontrar trabajo en menos de medio año.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que para una persona que se quedó sin empleo, un periodo razonable para encontrar un nuevo trabajo es de seis meses o menos.

Para Luis esta primicia no aplicó. Lo que le dieron de liquidación se terminó al cuarto mes, con lo que se profundizó su deterioro emocional y también fue el detonante para la separación con su pareja. “Los reclamos se hicieron constantes, el dinero no alcanzaba, hasta que mi pareja me corrió de la casa”, apunta.

Aunque en el primer trimestre de 2024, el promedio nacional de la tasa de desempleo de la población económicamente activa se ubicó en un mínimo histórico (2.5%), en varias de las entidades antes mencionadas estuvo por encima de este porcentaje.

Desde hace una década, la OIT alertaba que la disminución de las tasas de desempleo, en algunos países, ocultaban una “amarga” realidad para los trabajadores: más dificultad para encontrar trabajo en menos tiempo.