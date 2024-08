EU prohíbe importaciones de otras cinco empresas chinas por trabajos forzados

Estados Unidos prohibió el jueves las importaciones de otras cinco empresas chinas por presuntas violaciones de los derechos humanos de los uigures, según una publicación del gobierno, como parte de su esfuerzo por eliminar de la cadena de suministro local los productos fabricados con trabajo forzado.

Entre las empresas figuran Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings 0601.HK, con sede en Hong Kong, y su matriz, Century Sunshine Group Holdings 0509.HK, que fabrican fertilizantes de magnesio y productos de aleación de magnesio. También está incluida Zijin Mining Group Co 601899.SS, filial de Xinjiang Habahe Ashele Copper Co, que extrae metales no ferrosos.