Santander será patrocinador y banco oficial de la Fórmula 1

El Banco detalló a través de un comunicado que el acuerdo durará varios años y que comenzará a partir del 2025.

La audiencia de la Fórmula 1 podrá observar los logos del banco en las vallas de los circuitos en Grandes Premios en los mercados principales de Santander:

El banco también proporcionará a los fans de Fórmula 1 contenido exclusivo y otras activaciones a través del patrocinio.

Santander resalta que también se reforzará la visibilidad del banco en sus mercados principales, donde se verán las marcas Santander y Openbank, el banco 100% digital más grande de Europa por depósitos y que se lanzará en Estados Unidos este año.

Santander are an Official Partner of @F1 for the 2025 season

Here's to a future of speed, innovation, and success with Banco Santander and Formula 1 #F1 #Santander pic.twitter.com/cpvJ1nWIU0

