Banqueros esperan que leyes secundarias de reforma judicial den certidumbre

"Las reglas secundarias de la reforma judicial van a ser muy interesantes en importante porque nos permitirá precisar y afinar algunos aspectos que podrían hacer que verdaderamente en México hubiera una reforma exitosa y que pudiera aprovechar a generar esa certidumbre que tanto necesitamos", dijo Carranza en el Foro Prosa 2024.

El banquero añadió que están a la espera de que se discutan las leyes en las que se priorice la capacidad de los jueces así como los procesos de selección de jueces y magistrados; destacó que el gremio ha tenido conversaciones con las autoridades.

"Tenemos que tenerle confianza y paciencia a que la llegada del nuevo gobierno nos va a dar esa certidumbre que no se ha terminado de dar, no porque no se haya querido, sino porque es parte del proceso de la reforma judicial", dijo más tarde a medios.

El banquero añadió que el gremio trabaja de la mano del nuevo gobierno para exponer sus puntos de vista y que esperan que exista diálogo tal y como Claudia Sheinbaum lo prometió.

"Así será porque lo ha dicho claramente la doctora Claudia Sheinbaum, que el nuevo gobierno será un nuevo gobierno que escuche, que dialogue", sostuvo.

Descarta desinversiones

El presidente de la ABM reconoció que hay momentos de nerviosismo por la aprobación de la reforma pero considera que la volatilidad que ha habido en el tipo de cambio se debe a más a incertidumbre que a desconfianza en el país.

"Yo no veo que esté parado el país, al contrario, veo que va hacia adelante, la inversión extranjera continúa; es muy importante considerar que tenemos una gran oportunidad hoy en México", dijo.

Reforma entra en vigor

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el pasado 15 de septiembre la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , por lo que el 16 de septiembre entró en vigor el cambio constitucional y comienza el proceso electoral para elegir a jueces, ministros y magistrados por voto directo.

La publicación se da dos días después de que el Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma, pues más de 17 congresos locales avalaron los cambios que realizaron diputados y senadores en materia judicial.

Aún no definen cuándo saldrán leyes secundarias

Hasta ahora no se ha establecido una fecha para comenzar con la elaboración de las leyes secundarias para la reforma al Poder Judicial, pues morenistas se contradicen al respecto.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó el viernes pasado que es posible realizar la elección de integrantes del Poder Judicial en junio de 2025 sin leyes reglamentarias que regulen el proceso.

"Vamos a contracorriente, tenemos que emitir en un mes la convocatoria para la elección, eso es una tarea que debemos realizar, vamos atrasados y la legislación secundaria. Son los retos grandes. Inclusive podríamos tener las leyes secundarias un poco después de la elección", dijo el morenista la semana pasada.

Por otro lado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que esta reglamentación sí la realizará el Congreso de la Unión en máximo tres meses que establecen los transitorios.

"Se estará trabajando en los próximos días el órgano electoral y estaremos trabajando todos los diputados y senadores para preparar las leyes reglamentarias que se aplicarán en el proceso del 2025 y del 2027 (...) Estamos con el tiempo necesario, pero no hay que confiarnos para la elaboración de estos documentos institucionales que provienen de la reforma constitucional y de sus transitorios", declaró.

Con información de Yared de la Rosa