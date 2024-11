Elevando la profesión y tareas del Auditor Interno en el mundo empresarial

Es en este contexto, que el gremio global de los auditores internos, congregados por The Institute of Internal Auditors, ha dado de manera colectiva voz a un planteamiento atrevido: establecer normas de actuación que elevan la profesión a niveles no antes vistos. Estas normas son atrevidas y buscan que este profesional vaya un paso adelante de la dinámica de innovación de la empresa en la que se desempeña.

Los principales retos que estos estándares de actuación manifiestan se pueden sintetizar en cinco elementos:

1. El propósito de la auditoría interna evoluciona para además de incluir aspectos tales como creación y protección de valor, agregar ahora el sostener dicho valor y mejorar la capacidad de la organización para servir al interés público.

2. Para cumplir cabalmente con todo su potencial, la gobernanza que da sustento a la labor del auditor interno en la empresa debe estar definida con precisión a través de las condiciones esenciales que se detallan en las normas.

3. Al igual que el resto de las áreas que forman la empresa, la auditoría interna debe establecer una estrategia que inicie con una visión de sí misma a cinco años, definiendo las diferentes iniciativas que la irán acercando hacia ella.