Reconocen a líderes en el Women Economic Forum España 2025

En su cuarta edición, el foro entregó los premios Iconic Women & Leaders Creating a Better World for All a Cruz Sánchez de Lara, Begoña Aramendía, Margarita del Val y Julio Di-Bella Roldán. Los galardones reconocen trayectorias ejemplares en medios, justicia, ciencia y comunicación.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, fue premiada por su labor en la promoción del liderazgo femenino y la defensa de derechos fundamentales desde el ámbito jurídico y mediático.

Begoña Aramendía, presidenta del Tribunal Militar Central, recibió el reconocimiento por su liderazgo pionero dentro de las Fuerzas Armadas, donde ha impulsado un modelo colaborativo de mando y ha contribuido a la apertura del ámbito castrense a más mujeres.

En el campo de la ciencia, Margarita del Val, viróloga e investigadora del CSIC, fue distinguida por su papel clave durante la pandemia y su trabajo en la divulgación científica con rigor y claridad.

Julio Di-Bella Roldán, especialista en medios de comunicación con más de tres décadas de trayectoria, fue reconocido por su impulso a la transformación de la industria audiovisual en Iberoamérica y su compromiso con el impacto social desde los medios públicos.

Durante el evento también se presentó el informe La mujer en carreras STEM, elaborado por la SEGIB y la Real Academia de Ingeniería, que subraya la necesidad de fortalecer la participación femenina en disciplinas científicas y tecnológicas.

La ceremonia reunió a líderes del ámbito empresarial, tecnológico, financiero y académico, consolidando al WEF como un espacio de diálogo para promover la igualdad y el liderazgo inclusivo.