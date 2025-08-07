La inflación se modera en julio y se ubica en 3.51% anual

El alza general de los precios en México se ubicó en 3.51% anual en julio de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado estuvo en línea con lo esperado por analistas de Banamex, que proyectaban una inflación mensual de 0.29% y una tasa anual de 3.5%.

En el mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.27% respecto a junio, una variación menor al 1.05% registrado en el mismo mes de 2024.

La inflación subyacente, que elimina los precios más volátiles, aumentó 0.31% mensual y se colocó en 4.23% anual, apenas por encima del 4.2% anticipado.