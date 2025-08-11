Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Trump escoge a economista conservador para oficina de estadística laboral de EU

E.J. Antoni es economista jefe del centro Fundación Heritage para el presupuesto federal, según la página web de la organización.
lun 11 agosto 2025 07:29 PM
Trump escoge a economista conservador para oficina de estadística laboral de EU
Los datos sobre el empleo en EU apuntan a dificultades, ya que las empresas adoptaron un enfoque cauteloso en materia de contratación e inversión mientras se enfrentaban a los aranceles radicales y cambiantes de Trump este año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, escogió el lunes a un economista derechista al frente de la Oficina de Estadísticas Laborales, en reemplazo de la comisionada que despidió tras la publicación de cifras sobre el empleo que mostraban un deterioro del mercado laboral.

Publicidad

Trump informó en su plataforma Truth Social que nombraba a E.J. Antoni como comisionado de la oficina.

"Nuestra economía está creciendo y E.J. se asegurará de que las cifras entregadas sean HONESTAS y PRECISAS", escribió el mandatario.

"Sé que E.J. Antoni hará un trabajo increíble en este nuevo cargo", agregó.

Antoni es economista jefe del centro Fundación Heritage para el presupuesto federal, según la página web de la organización.

En sus comentarios publicados por la Fundación Heritage, Antoni alabó consistentemente las políticas del presidente republicano y en cambio criticó las de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

La semana pasada, Trump reiteró, sin aportar pruebas, que un reciente informe de empleo "estaba amañado".

Alegó que Erika McEntarfer, jefa de estadísticas laborales, había manipulado datos para minimizar los logros económicos de su gobierno.

Lee más

Aumentan las solicitudes de subsidio por desempleo en EU
Economía

Trump ordena despedir a titular de estadísticas laborales tras datos de empleo

El crecimiento del empleo en Estados Unidos no cumplió con las expectativas en julio, según las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales. Además se revisó el número de contrataciones para mayo y junio, que cayó hasta los niveles más bajos desde la pandemia de covid-19.

Trump pidió el despido de McEntarfer horas después de la publicación de las cifras.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, concedió más tarde que el mercado laboral, en efecto, se había enfriado.

Los datos sobre el empleo en Estados Unidos apuntan a dificultades, ya que las empresas adoptaron un enfoque cauteloso en materia de contratación e inversión mientras se enfrentaban a los aranceles radicales y cambiantes de Trump este año.

Publicidad

Tags

Economía Empleo Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad