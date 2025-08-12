María del Carmen Bonilla es nombrada subsecretaria de Hacienda

De acuerdo con la dependencia, el nombramiento fue enviado por la presidenta Sheinbaum a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para comparecencia y ratificación el próximo miércoles 13 de agosto en el Pleno del Senado. Cabe destacar que para el próximo 8 de septiembre se espera que sea enviado el Paquete Económico 2026 al Congreso para su discusión y aprobación.

También Omar Reyes Colmenares, será ratificado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, refiere el Acuerdo de la Junta Directiva de la Tercera Comisión de Asuntos Económicos.

¿Quién es María del Carmen Bonilla, nominada como nueva subsecretaria de Hacienda?

Desde septiembre de 2021, Bonilla Rodríguez funge como titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP. Cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado, fue la encargada de diseñar la operación de emisión de deuda para apoyar a Pemex, a través de fondos precapitalizados.

Previamente, se desempeñó como directora general de Captación en la Unidad de Crédito Público de la SHCP, donde fue responsable de administrar el portafolio de deuda pública del gobierno federal y de ejecutar el plan anual de financiamiento de los mercados interno y externo, diseño de instrumentos financieros, relación con inversionistas y calificadoras, sector financiero y formadores de mercado.

Diseñó e implementó las dos colocaciones de los bonos sustentables soberanos de México en 2020 y 2021, y diseñó el nuevo instrumento denominado en pesos Bondes F. También dirigió las operaciones de refinanciamiento en los mercados internacionales y local para generar ahorros en el costo financiero de la deuda soberana.

Ha sido administradora de activos y operadora de instrumentos de mercado de dinero y de derivados, como son MEXDER y Chicago Mercantile Exchange. Antes de llegar a la Secretaría de Hacienda, ocupó el cargo de coordinadora de Inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde administró los activos de las reservas y el Fondo Laboral. Antes, durante más de una década, fue formadora de mercados y desempeñó diversos cargos en el sector bancario en el área de Mercados Financieros Globales, como directora, subdirectora y analista.