Economía

Nu suma 12 millones de clientes en México

En el segundo trimestre del año, Nu México logró aumentar 53% su base de clientes; espera ampliar la base de depósitos una vez que operen como banco y así aumentar la colocación de crédito.
jue 14 agosto 2025 07:56 PM
Nu México cuenta con 6.6 millones de tarjetas de crédito en México.

Nu México creció 54% su base de clientes durante el segundo trimestre del año.

La firma de origen brasileño registró 12 millones de clientes desde los 7.8 millones que tenía en junio del año pasado. De los 12 millones de clientes, 6.6 millones tienen una tarjeta de crédito.

"Eso significa que hoy uno de cada cuatro mexicanos con acceso a la banca formal tiene una cuenta con Nu", dijo en entrevista Guilherme Lago, CFO de la firma.

Lagos añadió que la firma ha tenido éxito en fomentar la inclusión financiera con las cuentas con rendimientos, al sumar
6,700 millones de dólares.

El CFO de la firma destacó que una vez que operen como banco en México, Nu dará prioridad a la colocación de productos como la nómina (tanto en captación como en créditos) así como el financiamiento de pymes.

"Para mí el producto más importante es el producto de nóminas. Como Sofipo nosotros no podemos ofrecerlo y hoy el tema de nómina es bastante concentrado: cuatro bancos de México tiene más de 80% del mercado de nómina", destacó.

Morosidad se mantendrá por encima de los bancos tradicionales

A nivel global, la tasa de morosidad de Nu registró un 4.4% y en México aunque está en niveles del 7% como Sofipo, Lagos asegura que no les preocupa mantener una tasa por encima de lo que tiene la banca tradicional.

"Probablemente no vamos a ofrecer créditos solamente para las clases más altas de México. Vamos a entrar bastante en la población de más de bajos recursos", destacó.

