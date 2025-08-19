Publicidad

Economía

Multiva comprará el negocio fiduciario de CI Banco

El banco que dirige Tamara Caballero comprará la totalidad del negocio de fideicomisos de CI Banco, que fue acusado de lavado de dinero; la adquisición tiene que ser avalada por reguladores.
mar 19 agosto 2025 10:41 AM
multiva-cibanco
Multiva destacó que incrementará su participación en dicho mercado, fortaleciendo el crecimiento de sus activos.

Multiva comprará la totalidad del negocio fiduciuario de CI Banco. La compra quedará sujeta a los permisos de las autoridades correspondientes.

“Con esta operación, Banco Multiva en su calidad de Fiduciario, dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios”, destacó el banco que dirige Tamara Caballero en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

