Multiva comprará el negocio fiduciario de CI Banco

Multiva comprará la totalidad del negocio fiduciuario de CI Banco. La compra quedará sujeta a los permisos de las autoridades correspondientes.

“Con esta operación, Banco Multiva en su calidad de Fiduciario, dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios”, destacó el banco que dirige Tamara Caballero en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).