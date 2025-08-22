Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

La inflación repunta en la primera quincena de agosto

El alza de precios se ubicó en 3.49%, apenas por encima del 3.48% registrado en la segunda quincena de julio; destacó el aumento de precios de la carne de res, chile serrano, limón y tomate verde.
vie 22 agosto 2025 07:39 AM
inflacion-julio
En la primera quincena de agosto, la carne de res, el chile serrano, el limón y el tomate verde reportaron las mayores alzas de precios.

La inflación se aceleró ligeramente en la primera quincena de agosto, aunque por debajo de lo que estimaban los analistas del mercado.

La inflación general se ubicó en 3.49%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una cifra apenas por encima del 3.48% de la segunda quincena de julio y por debajo del 3.66% estimado por analistas.

Publicidad

El dato de inflación se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) lo que puede favorecer un recorte más a la tasa de interés en lo que resta del año.

En la primera mitad de agosto, la inflación subyacente -considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad- registró una tasa de 4.21%, una cifra marginalmente menor a la de julio.

¿Qué productos fueron los que subieron y bajaron de precio?

En la primera quincena de agosto, los alimentos como el chile serrano, el limón, el tomate verde y la carne de res fueron los que vieron el mayor aumento.

Las loncherías, fondas y taquerías así como la vivienda propia y las universidades también tuvieron una incidencia en la inflación.

Otros productos de uso en el hogar como el detergente, cremas para la piel y el papel higiénico también vieron incrementos en la primera mitad de agosto.

Del lado contrario, los productos que más bajaron de precio fueron el jitomate, el pollo, el transporte aéreo, el cine, el huevo y los plátanos.

Publicidad

Tags

Inflación

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad