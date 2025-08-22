La inflación repunta en la primera quincena de agosto

El dato de inflación se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) lo que puede favorecer un recorte más a la tasa de interés en lo que resta del año.

En la primera mitad de agosto, la inflación subyacente -considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad- registró una tasa de 4.21%, una cifra marginalmente menor a la de julio.

¿Qué productos fueron los que subieron y bajaron de precio?

En la primera quincena de agosto, los alimentos como el chile serrano, el limón, el tomate verde y la carne de res fueron los que vieron el mayor aumento.

Las loncherías, fondas y taquerías así como la vivienda propia y las universidades también tuvieron una incidencia en la inflación.

Otros productos de uso en el hogar como el detergente, cremas para la piel y el papel higiénico también vieron incrementos en la primera mitad de agosto.

Del lado contrario, los productos que más bajaron de precio fueron el jitomate, el pollo, el transporte aéreo, el cine, el huevo y los plátanos.