PIB de México crece 0.6% en el segundo trimestre; caída en agro se amplía

Con series ajustadas por estacionalidad, el PIB de las actividades terciarias avanzó 0.8% y el de las secundarias creció 0.7%. En contraste, el de las primarias descendió 2.4%.

En la comparación anual, las actividades primarias crecieron 2.6%, las terciarias 1.8%, mientras que las secundarias disminuyeron 0.3%.

Asimismo, en el acumulado del primer semestre de 2025, la economía mexicana reportó un alza de 0.9% anual.

El Inegi también informó que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró un avance mensual de 0.2% en junio respecto a mayo, y un crecimiento anual de 0.9%.

Por componentes, las actividades terciarias aumentaron 0.3% en el mes, mientras que las primarias y secundarias cayeron 0.1%.

En su comparación anual, las primarias destacaron con un alza de 5%, seguidas de las terciarias con 1.5%; en tanto, las secundarias descendieron 0.8%.