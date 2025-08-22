Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

PIB de México crece 0.6% en el segundo trimestre; caída en agro se amplía

El Inegi público las cifras definitivas de la economía, donde se observa una caída más pronunciada en las actividades primarias frente a cifras oportunas.
vie 22 agosto 2025 07:14 AM
PIB México segundo trimestre
El PIB de México confirmó su crecimiento en el segundo trimestre de 2025, a pesar de la incertidumbre global provocada por los aranceles de Donald Trump. Las actividades primarias, sin embargo, tuvieron un retroceso mayor al estimado en las cifras oportunas.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.6% trimestral en el segundo trimestre de 2025, una cifra ligeramente menor al 0.7% estimado por el Inegi en julio, en las cifras oportunas.

La principal diferencia estuvo en las actividades primarias, que registraron un retroceso mayor al previsto previamente, de una baja de 1.3% en la estimación oportuna, se ajustó a una caída de 2.4% en las cifras definitivas.

Publicidad

Con series ajustadas por estacionalidad, el PIB de las actividades terciarias avanzó 0.8% y el de las secundarias creció 0.7%. En contraste, el de las primarias descendió 2.4%.

En la comparación anual, las actividades primarias crecieron 2.6%, las terciarias 1.8%, mientras que las secundarias disminuyeron 0.3%.

Asimismo, en el acumulado del primer semestre de 2025, la economía mexicana reportó un alza de 0.9% anual.

El Inegi también informó que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró un avance mensual de 0.2% en junio respecto a mayo, y un crecimiento anual de 0.9%.

Por componentes, las actividades terciarias aumentaron 0.3% en el mes, mientras que las primarias y secundarias cayeron 0.1%.

En su comparación anual, las primarias destacaron con un alza de 5%, seguidas de las terciarias con 1.5%; en tanto, las secundarias descendieron 0.8%.

Publicidad

Tags

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía PIB

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad