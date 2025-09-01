La Fed se divide entre críticas del Tesoro y respaldo de bancos centrales

"La Fed debería ser independiente. La Fed es independiente, pero yo también creo que han cometido muchos errores", dijo Bessent.

Los bancos centrales independientes son ampliamente considerados cruciales para un sistema financiero global estable.

Bessent afirmó que la composición de la junta de la Fed, con gobernadores de bancos regionales, significaba que el presidente no podía "manipular la junta".

También rechazó la idea de que los mercados se vieran perturbados por las acciones del gobierno de Trump. "El S&P está en un nuevo máximo y los rendimientos de los bonos están bien. Así que aún no hemos visto nada", afirmó.

Banco de México aboga por la autonomía

En México, los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) han destacado que la autonomía es un ilar importante para cualquier banco central.

"La autonomía de los bancos centrales es un pilar clave en la conducción de la política monetaria", dijo la subgobernadora Galia Borja, durante el reporte trimestral del banco.

La gobernadora, Victoria Rodríguez destacó que existe un consenso a nivel internacional sobre la importancia de contar con bancos centrales enfocados en procurar sus objetivos.

Mientras que el nuevo subgobernador, Gabriel Cuadra, dijo que la Reserva Federal es una institución con una gran tradición . "Confío que los procesos internos y el marco legal de aquel país permitirá que cualquier situación que se presente se atienda de manera satisfactoria", destacó.

La semana pasada, Trump despidió a Cook, la primera mujer negra en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, después de que William Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, nombrado por Trump, la acusara de fraude hipotecario.

Pulte solicitó al Departamento de Justicia que investigara la acusación. El departamento no ha presentado cargos en su contra.

Cook y sus partidarios sostienen que las acusaciones de fraude son un pretexto para destituirla y que el presidente pudiera nombrar a un aliado en el banco central que impulsara sus políticas. Cook ha demandado a Trump y a la Fed, alegando que Trump no tenía la autoridad legal para destituirla.

Con información de Reuters