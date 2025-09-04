Banorte vende su banco digital a Klar

"La consumación de la operación se encuentra sujeta a diversas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando la opinión de Banco de México y de la autoridad en materia de competencia económica en México", informó Banorte en un comunicado.

En abril pasado, Banorte informó que ante las pérdidas que presentaba el banco digital, optó por vender su negocio.

"Perdimos un montón", dijo el director general del Grupo Financiero, Marcos Ramírez en una llamada con medios en abril pasado.

Los problemas del banco iniciaron en febrero cuando impidió que los usuarios entraran a la aplicación.