El banco digital de Banorte —que cerró sus operaciones en en el primer trimestre del año— cederá Clearscope, una filial de Klar. La venta incluye la licencia así como todos los sistemas operativos que había construido el banco.
Banorte vende su banco digital a Klar
El banco informó que cedió Bineo a Clearscope Holding, una subsidiaria de la fintech Klar; la operación está sujeta a las autorizaciones del regulador.
jue 04 septiembre 2025 05:12 PM
"La consumación de la operación se encuentra sujeta a diversas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando la opinión de Banco de México y de la autoridad en materia de competencia económica en México", informó Banorte en un comunicado.
En abril pasado, Banorte informó que ante las pérdidas que presentaba el banco digital, optó por vender su negocio.
"Perdimos un montón", dijo el director general del Grupo Financiero, Marcos Ramírez en una llamada con medios en abril pasado.
Los problemas del banco iniciaron en febrero cuando impidió que los usuarios entraran a la aplicación.
