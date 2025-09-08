Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Programa piloto de plataformas evita caída del empleo en agosto

El empleo formal en México apenas creció en agosto, con 21,750 plazas adicionales, gracias al programa piloto de plataformas digitales. Sin esa incorporación, el balance habría sido negativo.
lun 08 septiembre 2025 05:04 PM
programa-piloto-de-plataformas-evita-caida-del-empleo-en-agosto
En agosto, hubo una reducción de -79,373 personas beneficiarias del programa piloto de la reforma de plataformas digitales, pues pasó de 1,291,365 (julio) a 1,211,992 (en agosto).

La creación de empleo formal en México durante agosto de 2025 mostró un aumento de apenas 21,750 plazas adicionales afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, este repunte no habría sido posible sin el programa piloto de trabajadores de plataformas digitales, que aportó 133,178 empleos al superar el umbral de ingreso neto mensual establecido por la Secretaría del Trabajo

Publicidad

El programa piloto obligatorio de plataformas digitales, que corre de julio a diciembre de 2025, benefició a casi un millón de personas afiliadas al IMSS, de las cuales 133,178 superaron el umbral de ingreso neto mensual y se convirtieron en puestos de trabajo formales con acceso a todas las prestaciones.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco BASE, destacó en su cuenta de X que, de no considerarse esas plazas de plataformas, el balance laboral del mes habría mostrado una destrucción neta de empleos.

"Sin el programa piloto, se dio una destrucción de empleo en agosto de 57,960 puestos de trabajo registrados ante el IMSS", señaló la especialista en otro tuit.

En lo que va de 2025, la creación de empleo formal asciende a 216,538 plazas, lo que representa un crecimiento de solo 1%. En comparación con agosto de 2024, el saldo es de 65,082 empleos más, equivalente a un incremento anual de apenas 0.3%, lo cual refleja un mercado laboral prácticamente estancado.

Los sectores con mayor dinamismo fueron transportes y comunicaciones (8.8%), seguidos de comercio y electricidad (2.3% cada uno). A nivel estatal, destacaron los avances en Estado de México, Colima, Michoacán y Aguascalientes, con alzas superiores a 1.5%.

El Banco de México estima que este año se crearán entre 40,000 y 200,000 puestos de trabajo formales sin tomar en cuenta a los repartidores de plataformas. Sumando a esos trabajadores, la expectativa es de entre 1.3 y 1.5 millones de puestos de trabajo.

Publicidad

Tags

Empleo Instituto Mexicano del Seguro Social

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad