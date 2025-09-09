Página del SAT presenta fallas en servicios hoy; constancias fiscales entre los más afectados

¿Cuáles son las fallas?

El sitio especializado detalló que el 75% de las quejas corresponde al desempeño general del portal, el 19% a fallas para iniciar sesión y el 6% a la aplicación móvil.

Colaboradores de Expansión intentaron generar una constancia de situación fiscal en distintos navegadores y en todos los casos el portal arrojó un error al cargar.

Hasta el momento, el SAT no ha emitido pronunciamiento en sus redes sociales, mientras usuarios insisten en que las fallas han retrasado trámites urgentes.

Cabe señalar que las fallas no afectan a todo el sitio del SAT, sino a trámites específicos como la generación de constancias de situación fiscal y accesos en línea.

El error que arroja la página del SAT al intentar generar una constancia de situación fiscal. (Especial)

Usuarios reclaman en redes

En redes sociales, varios contribuyentes expresaron su frustración: “Necesito mi constancia de situación fiscal y el portal no carga”, comentó una usuaria en X. Otro escribió: “Llevo dos horas intentando iniciar sesión y nada”.

Incluso hubo quienes señalaron la urgencia de sus trámites: “El SAT siempre falla cuando más se necesita”, reclamó un contribuyente. Uno más señaló que “para cobrar si están buenos”.