Economía

Correos de México reactiva parcialmente envíos a EU, pero persiste el gran problema en la paquetería

Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el correo y paquetería entre ambos países se han visto afectados por medidas más estrictas.
vie 12 septiembre 2025 08:08 PM
Correos de México
La SRE informó que Correos de México reactivó parcialmente envíos a EU, pero persisten las restricciones comerciales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Correos de México reactivó parcialmente sus envíos hacia Estados Unidos, aunque continúan vigentes las restricciones comerciales impuestas por el país vecino.

Cabe recordar que, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el correo y la paquetería entre ambos países se han visto afectados por medidas más estrictas, incluida la Orden Ejecutiva 14324 contra los llamados minimis.

Finalmente, este viernes 12 de septiembre se anunció que parte de los envíos volverá a la normalidad tras el diálogo entre ambas naciones.

¿Cómo funcionarán los envíos a EU?

A partir de esta fecha, los usuarios podrán acudir a cualquiera de las más de 1,500 oficinas de Correos de México en el país para realizar envíos hacia Estados Unidos. La atención estará limitada exclusivamente a cartas y documentos sin valor comercial, como correspondencia personal, postales y papeles administrativos, legales o académicos.

Siguen las restricciones comerciales

No obstante, continúan restringidos los envíos comerciales de paquetería, mensajería, publicaciones impresas, revistas y libros, al menos hasta nuevo aviso.

La SRE señaló que el Gobierno de México mantiene un trabajo de coordinación con las dependencias competentes y un diálogo permanente con las autoridades estadounidenses, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan restablecer por completo los servicios postales entre ambos países.

Correos de México no mandará más paquetes a EU temporalmente por nuevos aranceles a minimis
Economía

Más aranceles en puerta; Correos de México frena envíos a EU por fin de minimis

Trump elimina la exención de minimis y frena envíos de México a EU

La Orden Ejecutiva 14324, firmada por Donald Trump en julio de 2025, elimina la exención de minimis, que permitía enviar paquetes a Estados Unidos con valor de hasta 800 dólares sin pagar aranceles. La medida se aplica a todos los países y busca aumentar la recaudación, proteger la economía estadounidense y reducir riesgos sanitarios y de seguridad, como el contrabando de opioides.

Para México, esto implica que los envíos fuera del TMEC ahora enfrentan un arancel del 25%, lo que llevó a la suspensión temporal de paquetería y correo hacia Estados Unidos desde el 27 de agosto de 2025.

Compras en Shein y Temu serán más caras por la nueva regla de los minimis
Empresas

Compras en Shein y Temu serán más caras por la nueva regla de los minimis

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Correos de México trabajan en coordinación con autoridades estadounidenses para definir los lineamientos y reanudar los envíos, mientras el país se une a otras naciones que también han suspendido temporalmente sus envíos debido a la incertidumbre sobre el cobro de los nuevos impuestos.

El fin de los minimis afecta principalmente a pequeñas empresas, comercio electrónico y consumidores que enviaban paquetes personales o comerciales de bajo valor, alterando la logística y el flujo de productos entre México y Estados Unidos.

