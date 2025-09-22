Metlife anuncia compra del 20% de la insurtech Klimber

Ambas empresas destacaron que la operación permitirá su crecimiento y facilitará el acceso de estos instrumentos financieros en la región; sin embargo, no declararon el monto de la adquisición.

"Este hito refuerza la posición de Klimber en el panorama del seguro digital. Desarrollada sobre una infraestructura tecnológica propia, Klimber permite a socios del sector bancario, retail, fintech y e-commerce integrar y distribuir productos de seguros de forma ágil y a escala", dijo Naomi Johnson, directora de Transformación de Negocios e Innovación en MetLife América Latina, en un comunicado.

Klimber destacó que cuenta con 13.9 millones de usuarios, quienes tienen 300 millones de dólares en primas administradas.

Julián Bersano, CEO global de Klimber, dijo que la operación tratará de transformar la forma en que los seguros son accesibles y distribuidos en América Latina, ayudando a cerrar brechas de protección.

MetLife es una de las compañías de servicios financieros más importantes del mundo. Proporciona seguros, rentas, beneficios para empleados y gestión de activos para ayudar a clientes individuales e institucionales a construir un futuro más seguro. Fundada en 1868, MetLife tiene operaciones en más de 40 mercados a nivel global.