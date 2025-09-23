México publica reglas de procedimiento sobre derechos antidumping en T-MEC

El documento, firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indica que las reglas serán publicadas también en la Canada Gazette y en el Federal Register de Estados Unidos.

"Estas Reglas se establecen de conformidad con el Artículo 10.12.14 (Revisión de Resoluciones Definitivas sobre Derechos Antidumping y Compensatorios) del Tratado y se aplican a todas las revisiones ante un Panel de conformidad con el Artículo 10.12 (Revisión de Resoluciones Definitivas sobre Derechos Antidumping y Compensatorios) del Tratado", dice el documento.