La economía de la región crecería un 2.5% en 2026, frente al 2.4% previsto en junio, dijo el Banco Mundial. Su previsión para este año se mantuvo en el 2.3%, lo que representaría una ligera mejora respecto al 2.2% del año pasado.

La estimación de Brasil para 2025 se mantuvo en el 2.4%, con una desaceleración del crecimiento al 2.2% el año próximo. Se espera que la economía de México crezca un 0.5% este año, frente al 0.2% previsto en junio, y que el crecimiento se acelere hasta el 1.4% el año próximo.

"Los gobiernos de la región han guiado sus economías a través de repetidos shocks preservando la estabilidad", dijo Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

"Ahora es el momento de seguir construyendo sobre esa base, acelerando las reformas para mejorar el clima de negocios, invertir en infraestructura habilitante y movilizar el capital privado".

Argentina sigue siendo la de mayor crecimiento entre las economías más grandes de la región, pero su estimación para 2025 fue la que más se redujo, de 5.5% a 4.6%. Para 2026, se espera que el crecimiento del exportador de cereales se desacelere hasta el 4%.

La economía boliviana se contraería este año y el próximo, lo que supone un reto para el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 19 de octubre.

Según el Banco Mundial, aunque se espera que los precios se mantengan estables, los objetivos de inflación son cada vez más difíciles de alcanzar y las tasas de interés bajan más lentamente. La incertidumbre sobre las políticas comerciales mundiales -ante los aranceles impuestos por Estados Unidos- ha lastrado la inversión en general.

El informe señalaba que barreras familiares como la debilidad de las infraestructuras, un sesgo a favor de las empresas establecidas y una educación deficiente a todos los niveles estaban inhibiendo el espíritu emprendedor y el crecimiento de las grandes empresas.

"Las empresas quieren contratar a más gente, pero no consiguen los trabajadores", afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

"Y es alguna combinación del sistema escolar y el sistema de formación la que no lo está haciendo bien".