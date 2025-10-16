Banxico activa el Plan Billetes en Veracruz por inundaciones; la última vez fue con Otis

¿Cómo funciona el Plan Billetes?

Se instalan Módulos de Atención de Servicios Bancarios en las localidades que lo requieran.

Las personas pueden retirar efectivo con tarjetas de débito o crédito.

Los módulos están custodiados por personal de la Sedena para garantizar la seguridad.

No se cobrarán comisiones por los retiros; si algún banco lo hiciera, reintegrará el dinero.

Se pone en marcha el "Plan Billetes" en Álamo Temapache, Veracruz https://t.co/5iTVFjsjJB — Banco de México (@Banxico) October 16, 2025

¿Dónde están los módulos?

Se instalaron cuatro módulos en Álamo, Veracruz, operados por Banjercito en Isidro Parra #29, Pueblo Nuevo, C.P. 92730.

Horario de atención: lunes a viernes, de 8:30 a 15:00 horas.

Para retirar efectivo solo se necesita la tarjeta y el NIP, y la operación es autorizada por el banco emisor.

El objetivo principal del plan es garantizar liquidez inmediata a los habitantes afectados mientras se restablece la operación normal de bancos y cajeros automáticos.

Antecedente: huracán Otis

En octubre de 2023, tras el paso del huracán Otis por Acapulco, Banxico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banjercito y la Asociación de Bancos de México implementaron el Plan Billetes con apoyo de la Sedena.

La iniciativa permitió a los cuentahabientes retirar efectivo con tarjetas bancarias mientras se recuperaban los servicios en sucursales y cajeros automáticos. Para ello, bastaba presentar la tarjeta, identificación y firmar el recibo de la operación. Los bancos no cobraron comisión por los retiros y, en caso de cobro accidental, se comprometieron a reintegrarla posteriormente.