Banxico activa el Plan Billetes en Veracruz por inundaciones; la última vez fue con Otis

El plan instala Módulos de Atención de Servicios Bancarios donde los habitantes pueden retirar efectivo con tarjetas de débito o crédito.
jue 16 octubre 2025 06:02 PM
Banxico activó el Plan Billetes en zonas afectadas por recientes inundaciones para garantizar acceso a efectivo. (Foto: Jessamyn Nazario Mendo/Cuartoscuro. )

El Banco de México (Banxico) puso en operación el Plan Billetes en una de las regiones más afectadas por las recientes inundaciones. Este programa ya se había implementado tras otros desastres naturales, como el huracán Otis en 2023 en Acapulco, Guerrero.

La estrategia cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banjercito y la Asociación de Bancos de México, así como con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tiene como objetivo facilitar el acceso a efectivo en las comunidades afectadas.

¿Cómo funciona el Plan Billetes?

Se instalan Módulos de Atención de Servicios Bancarios en las localidades que lo requieran.

Las personas pueden retirar efectivo con tarjetas de débito o crédito.

Los módulos están custodiados por personal de la Sedena para garantizar la seguridad.

No se cobrarán comisiones por los retiros; si algún banco lo hiciera, reintegrará el dinero.

¿Dónde están los módulos?

Se instalaron cuatro módulos en Álamo, Veracruz, operados por Banjercito en Isidro Parra #29, Pueblo Nuevo, C.P. 92730.

Horario de atención: lunes a viernes, de 8:30 a 15:00 horas.

Para retirar efectivo solo se necesita la tarjeta y el NIP, y la operación es autorizada por el banco emisor.

El objetivo principal del plan es garantizar liquidez inmediata a los habitantes afectados mientras se restablece la operación normal de bancos y cajeros automáticos.

Antecedente: huracán Otis

En octubre de 2023, tras el paso del huracán Otis por Acapulco, Banxico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banjercito y la Asociación de Bancos de México implementaron el Plan Billetes con apoyo de la Sedena.

La iniciativa permitió a los cuentahabientes retirar efectivo con tarjetas bancarias mientras se recuperaban los servicios en sucursales y cajeros automáticos. Para ello, bastaba presentar la tarjeta, identificación y firmar el recibo de la operación. Los bancos no cobraron comisión por los retiros y, en caso de cobro accidental, se comprometieron a reintegrarla posteriormente.

