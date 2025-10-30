Publicidad

Economía

Economía mexicana se contrae 0.3% en el tercer trimestre de 2025

La economía mexicana se contrajo 0.3% en el tercer trimestre de 2025, afectada por la caída industrial y el estancamiento de los servicios, según la estimación oportuna del Inegi.
jue 30 octubre 2025 06:32 AM
crecimiento-pib-mexico
El PIB de México avanzó 0.3% en el primer trimestre y 0.6% en el segundo de 2025, antes de caer 0.3% en el tercero, reflejando una desaceleración tras un breve periodo de recuperación. Cabe recordar que la economía se contrajo 0.6% en el último trimestre de 2024. (Foto: Rodrigo Oropeza/AFP)

La economía de México se contrajo 0.3% en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el periodo abril-junio, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) publicada por el Inegi. En su comparación anual, el indicador retrocedió 0.3%, lo que confirma una pérdida de dinamismo tras el repunte observado a inicios de año.

Por sectores, las actividades secundarias (industria y manufactura) cayeron 1.5% trimestral, arrastradas por una menor producción manufacturera y de construcción. En contraste, las actividades terciarias (comercio y servicios) apenas crecieron 0.1%, mientras que las actividades primarias (agropecuarias) se expandieron 3.2%.

En comparación con el mismo trimestre de 2024, las actividades secundarias descendieron 2.9%, las terciarias avanzaron 0.9%, y las primarias crecieron 3.0%. En conjunto, el PIB acumuló un incremento de 0.5% durante los primeros nueve meses del año.

El dato confirma una desaceleración generalizada en la economía, influida por la moderación del consumo interno, la incertidumbre global y la pérdida de dinamismo en los sectores manufactureros de exportación, donde ya se hizo patente la pérdida de miles de empleos.

Economía

Automatización, salarios y aranceles borran casi 105,000 empleos en el norte

Tags

Producto Interno Bruto (PIB) Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

Más acerca del autor:

