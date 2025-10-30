Economía mexicana se contrae 0.3% en el tercer trimestre de 2025

Por sectores, las actividades secundarias (industria y manufactura) cayeron 1.5% trimestral, arrastradas por una menor producción manufacturera y de construcción. En contraste, las actividades terciarias (comercio y servicios) apenas crecieron 0.1%, mientras que las actividades primarias (agropecuarias) se expandieron 3.2%.

En comparación con el mismo trimestre de 2024, las actividades secundarias descendieron 2.9%, las terciarias avanzaron 0.9%, y las primarias crecieron 3.0%. En conjunto, el PIB acumuló un incremento de 0.5% durante los primeros nueve meses del año.

El dato confirma una desaceleración generalizada en la economía, influida por la moderación del consumo interno, la incertidumbre global y la pérdida de dinamismo en los sectores manufactureros de exportación, donde ya se hizo patente la pérdida de miles de empleos.